Zwölf EU-Länder kämpfen mit schlechtem Grundwasser. Österreich gehört in einem neuen Ranking der Umweltagentur zur Spitzengruppe.

Das österreichische Grundwasser befindet sich zu rund 97 Prozent in gutem Zustand, im EU-Durchschnitt liegt der Wert bei 73 Prozent. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) und ihres Themenzentrums für Biodiversität und Ökosysteme hervor.

In der Auswertung belegt Österreich den vierten Platz und zählt damit zu jenen sieben EU-Mitgliedstaaten, die auf einen Anteil von mehr als 90 Prozent kommen. Mengenmäßig ist das Grundwasser in Österreich zu 100 Prozent in gutem Zustand.

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In zwölf Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, befindet sich weniger als drei Viertel des Grundwassers in gutem Zustand. In diesen Staaten leben 68 Prozent der EU-Bevölkerung. Deutschland weist auf 40 Prozent seiner Grundwasserfläche chemische Belastungen auf, in Luxemburg sind es fast 80 Prozent. In Malta ist das Grundwasser zu mehr als 80 Prozent mengenmäßig in schlechtem Zustand.

Grundwasserentnahme

Die gesamte Grundwasserentnahme in Österreich lag von 2020 bis 2023 um 3 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019. Auf EU-Ebene ergab derselbe Vergleich ein Plus von 9 Prozent. Auf 5 Prozent der österreichischen Grundwasserfläche besteht nennenswerter Druck durch Wasserentnahme. In Belgien trifft das auf 75 Prozent zu, in Portugal auf 87 Prozent.

Bernhubers Forderungen

Alexander Bernhuber, ÖVP-Europaabgeordneter und Umweltsprecher seiner Partei im Europaparlament, führt das österreichische Abschneiden auf jahrzehntelange Politik zurück. Ebenso verweist er auf den sorgsamen Umgang von Gemeinden, Betrieben und Landwirtschaft mit dem Wasser. Bernhuber fordert: „Diesen Spielraum müssen wir uns erhalten, etwa wenn wir in heißeren Sommern mehr bewässern müssen, um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten.“

Der Bericht dringt unter anderem darauf, die Gemeinsame Agrarpolitik stärker am Grundwasserschutz auszurichten. Bernhuber setzt dabei auf regional differenzierte Vorgaben: „Die Probleme liegen in bestimmten Regionen Europas, dort muss man ansetzen. Es darf nicht sein, dass die Fleißigen für die Versäumnisse anderer bestraft werden.“ Für die Umsetzung der EU-Wasserresilienzstrategie müsse aus seiner Sicht gelten: „Wer seine Hausaufgaben gemacht hat, braucht keine neuen Auflagen aus Brüssel. Österreich ist beim Wasser Vorbild, nicht Problemfall.“

Am 4. Juni 2025 legte die Europäische Kommission als Ziel fest, die Wassereffizienz in der EU bis 2030 um mindestens 10 Prozent zu steigern; die Strategie formuliert dies als Ziel und nicht als verbindliche Pflicht für die Mitgliedstaaten.