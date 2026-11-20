Zwei Tirolerinnen wollten mit einem kurzen Instagram-Video auf ihre kostenpflichtigen Workshops aufmerksam machen. Dafür verwendeten sie einen Song, den ihnen Instagram direkt in der eigenen Musikbibliothek vorgeschlagen hatte. Der Clip dauerte nur 15 Sekunden und erreichte weniger als 600 Menschen. Trotzdem flatterte eine Zahlungsaufforderung über knapp 11.000 Euro ins Haus.

Wie der ORF berichtete, verlangen die Rechteinhaber Geld für die unerlaubte kommerzielle Nutzung des Musikstücks. Die beiden Frauen betreiben ihren Instagram-Kanal lediglich nebenbei und haben weniger als 1.000 Follower.

Selbst ein privates Instagram-Profil kann betroffen sein

Das eigentlich Überraschende an der aktuellen Abmahnwelle ist, dass nicht nur große Unternehmen und professionelle Influencer betroffen sind. Wer nebenberuflich Haare schneidet, Kuchen verkauft, Workshops veranstaltet oder Produkte bewirbt, kann bereits als gewerblicher Nutzer gelten.

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Dabei spielt es nicht automatisch eine Rolle, ob das Instagram-Profil auf „privat“, „Creator“ oder „Business“ eingestellt ist.

Entscheidend ist, wofür die Inhalte tatsächlich verwendet werden. Wer über seinen privaten Account regelmäßig Produkte vorstellt, Dienstleistungen anbietet oder Werbung macht, kann urheberrechtlich wie ein Unternehmen behandelt werden. Genau hier entsteht ein Problem: Instagram stellt Musikstücke zur Verfügung, deren Nutzung nicht zwangsläufig für kommerzielle Inhalte erlaubt ist. Dass die App einen Song vorschlägt, bedeutet also keineswegs, dass er für ein Werbevideo verwendet werden darf.

Auch Videos von früher können noch Probleme machen

Eine weitere Gefahr steckt in den eigenen Social-Media-Archiven. Viele Unternehmer veröffentlichen seit Jahren regelmäßig Reels. Manche Videos wurden ursprünglich aus Spaß erstellt, später aber zur Bewerbung eines Geschäfts eingesetzt. Andere laufen weiterhin auf Profilen, die inzwischen überwiegend gewerblich genutzt werden.

Ein einmal veröffentlichtes Video verschwindet nicht automatisch, nur weil es Monate oder Jahre alt ist.

Die Wirtschaftskammer Salzburg empfiehlt deshalb ausdrücklich, bestehende Social-Media-Beiträge auf ihre Musikrechte zu überprüfen. Ist unklar, ob ein verwendetes Musikstück für kommerzielle Zwecke freigegeben wurde, sollte die Audiospur nach Möglichkeit entfernt oder der Beitrag entsprechend überarbeitet werden.

Wichtig: Das nachträgliche Löschen beseitigt nicht automatisch mögliche Ansprüche wegen einer früheren Rechtsverletzung.

Die 15-Sekunden-Regel schützt nicht

Besonders hartnäckig hält sich im Internet die Behauptung, man dürfe geschützte Musik verwenden, solange der Ausschnitt höchstens 15 Sekunden dauert. Das ist falsch. Die häufig erwähnte Grenze betrifft bestimmte Regelungen für automatisierte Upload-Filter. Sie erlaubt nicht grundsätzlich, fremde Musik ohne entsprechende Rechte für Werbung zu verwenden. Auch fünf oder zehn Sekunden können deshalb rechtliche Konsequenzen haben.

Wie weit die Forderungen reichen, zeigt ein weiterer Fall: Ein niederösterreichischer Kleinunternehmer wurde laut Wirtschaftskammer wegen eines Instagram-Videos mit einer Forderung von mehr als 40.000 Euro konfrontiert. Dabei handelt es sich um geltend gemachte Ansprüche, nicht um gerichtlich festgesetzte Strafen.

Eine zweite Falle lauert beim Teilen auf TikTok

Ein besonders leicht zu übersehender Fehler entsteht, wenn Unternehmen ihre Videos gleichzeitig auf mehreren Plattformen veröffentlichen. Ein Musikstück kann für die kommerzielle Nutzung auf Instagram freigegeben sein, ohne dass diese Erlaubnis auch für TikTok oder YouTube gilt. Wer also ein Reel mit Musik aus der Meta Sound Collection erstellt und anschließend unverändert auf TikTok hochlädt, benötigt möglicherweise zusätzliche Nutzungsrechte. Auch bei Musik aus kostenpflichtigen Programmen wie Canva müssen die konkreten Lizenzbedingungen überprüft werden.

Eine bezahlte Software oder eine plattformeigene Musikbibliothek ist keine automatische Freigabe für jede Veröffentlichung.

Was tun, wenn bereits eine Forderung eingetroffen ist?

Rechtsexperten raten Betroffenen ausdrücklich davon ab, vorschnell zu bezahlen oder eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Zunächst sollten das Schreiben, der betroffene Beitrag, die Veröffentlichungsdauer und die Zugriffszahlen dokumentiert werden. Anschließend empfiehlt sich eine rechtliche Prüfung und die rasche Klärung, ob der Inhalt entfernt werden muss.

Der Innsbrucker Rechtswissenschaftler Matthias Kettemann kritisierte gegenüber dem ORF die Höhe der derzeitigen Forderungen. Zugleich betont er, dass Urheberrechte grundsätzlich geschützt werden müssen. Die Wirtschaftskammer empfiehlt Unternehmern, ihre bestehenden Videos systematisch auf mögliche Lizenzprobleme zu kontrollieren.

Die größte Gefahr liegt möglicherweise nicht im nächsten Instagram-Reel, sondern in einem längst vergessenen Video, das vor Jahren veröffentlicht wurde und noch immer online ist.