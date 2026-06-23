Rangnick kritisiert Schiri: Hätte Messi-Tor nicht zählen dürfen?

Messi trifft, Österreich verliert – doch eine stille Entscheidung des VAR hält Ralf Rangnick auch nach dem Abpfiff in Atem.

Österreich kassiert im zweiten WM-Gruppenspiel eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien – und Lionel Messi schreibt dabei wieder einmal Geschichte. Der 38-Jährige trifft doppelt, klettert mit nun 18 WM-Treffern auf den Thron der ewigen Torschützenliste und lässt die Albiceleste in Dallas jubeln.

Doch der Abend endet nicht nur mit Triumph für die einen und Enttäuschung für die anderen – er endet mit einer Schiedsrichterentscheidung, die Österreichs Trainer Ralf Rangnick noch lange beschäftigen wird.

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Rangnicks Foul-Vorwurf

38. Minute, Dallas. MacAllister geht in einen Zweikampf mit Xaver Schlager – der RB-Leipzig-Profi geht zu Boden, der Ball landet bei Argentinien. Was folgt, ist ein blitzschneller Umschaltmoment, den Messi eiskalt zum 1:0 abschließt. Schlager liegt noch auf dem Rasen, die Argentinier feiern bereits. Schiedsrichter Omar aus Ägypten lässt weiterlaufen. Kein Pfiff, kein VAR-Eingriff – und genau das macht Rangnick nach dem Abpfiff fassungslos.

Der österreichische Nationaltrainer tritt vor die Kameras und lässt seinen Unmut freien Lauf: „Beim ersten Tor hätte ich mir gewünscht, dass der Schiri genau das getan hätte, was er auch vor dem Elfmeter gemacht hat – sich die Szene noch einmal anzuschauen. Wenn man das getan hätte, hätte man das gesehen, was jeder gesehen hat. Das ist ein klares Problem, das wir jetzt haben.“

VAR-Kritik

Damit nicht genug. Rangnick hakt nach – und richtet seinen Blick auf den Videoassistenten, der in dieser Szene schwieg, obwohl er hätte eingreifen können: „Ich kann noch ein paar Mal wiederholen, was ich nicht verstehe. Wenn ich schon die Möglichkeit des VAR habe, warum ich ihn dann nicht auch einsetze. Das ist ein klares Foul an Xaver Schlager.“

Rangnick weiter: „Aber er hat leider nicht den Mut gehabt, das dem Schiedsrichter zu sagen. Das ist dann wirklich nur schwer zu verstehen. Ich war einer der ersten Trainer, vor 15 Jahren schon, der sich für den Einsatz dieser Technologie starkgemacht hat. Aber dann muss ich ihn auch nutzen. Ich würde mal so sagen: Mindestens 80 Prozent von Ihnen, die sich diese Szene nochmal anschauen, würden sagen, dass es ein klares Foul ist.“