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Ein Video, das Tausende bewegt: Kleiner Fan aus Bosnien rührt Spieler zu Herzen!

Ein Video, das Tausende bewegt: Kleiner Fan aus Bosnien rührt Spieler zu Herzen!
(FOTO: Screenshot / Instagram / malipoganac)
2 Min. Lesezeit |

Ein gerührter Bub, ein stolzer Vater – und plötzlich schaute die halbe Fußballwelt zu. Liam hat das Netz im Sturm erobert.

Als Amer Iriskic auf dem Instagram-Kanal „Mali poganac“ ein Video seines Sohnes Liam teilte, ahnte er wohl nicht, was das auslösen würde. Zu sehen war ein kleiner Bub, dem die Niederlage der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz sichtlich nahegegangen war – und genau das rührte Tausende.

Unerwartete Reaktion

Was dann geschah, überraschte selbst den Vater: Bosnisch-herzegowinische Fußballer hinterließen unter dem Video Herz-Emojis. Als Amer seinen Sohn fragte, ob er gesehen habe, wer sich da gemeldet habe, bejahte Liam – und wollte sofort wissen, ob die Profile auch wirklich echt seien.

Der Vater bestätigte es. „Können wir sie anrufen?“, fragte der Bub daraufhin. „Ich glaube nicht, Sohn – aber vielleicht schicken sie uns eine Videonachricht oder so etwas in der Art“, antwortete Amer. Liams Reaktion darauf war schlicht: „Ich kann es noch immer nicht glauben.“

Millionen Aufrufe

Binnen zehn Stunden zählte das Video 1,5 Millionen Aufrufe und knapp 60.000 Likes. In den Kommentaren überschlugen sich die Nutzer: „Wie gut erzogen dieser Bub ist! Alle Achtung vor der Familie – wir alle sollten uns ein Beispiel nehmen, wie man lebt und einander liebt!“, schrieb eine Nutzerin.

Eine andere meinte: „Der Bub ist so süß, aber diese Liebe, die man in der Stimme des Vaters hört, trifft mich direkt ins Herz. Das ist die Essenz der Liebe.“ Und ein weiterer Kommentar brachte es kurz und bündig auf den Punkt: „Kleine Liebe.“

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