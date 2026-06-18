Europas Presse feiert BiH: „Diese Mannschaft ist mehr als Fußball“

Zwei Weltblätter, ein Team: Bosnien-Herzegowinas WM-Auftritt bewegt Europa – und berührt weit mehr als nur den Fußball.

Vor dem WM-Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und der Schweiz rücken gleich zwei renommierte europäische Tageszeitungen die Nationalmannschaft von BiH in den Fokus: Die Zürcher Neue Zürcher Zeitung widmet sich der besonderen Energie innerhalb des Teams, die Berliner taz berichtet über das Überwinden tief verwurzelter Spaltungen in einem Land, das noch immer mit den Narben seiner Vergangenheit lebt.

„Jetzt kehrt die Aufregung zu den Menschen in Bosnien-Herzegowina zurück. Noch vor wenigen Tagen beklagte sich Sergej Barbarez, der Teamchef aus Mostar, dass die europäischen Medien vor allem über italienische Tränen berichten und nicht über die Qualifikation seiner Mannschaft und die Feierlichkeiten in BiH. Doch nun hat sich alles geändert“, schreibt die taz.

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Das Blatt hält fest, dass nicht nur die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft von einer grenzüberschreitenden Sympathiewelle getragen werde, sondern weite Teile der Bevölkerung gleich mit. Und auch die Zusammensetzung des Teams selbst sei multinational.

Diaspora prägt Team

„Es ist eine neue Generation von Spielern herangewachsen – besonders aus der Diaspora – die unbedingt bei der WM spielen wollen und den alten internen Konflikten völlig gleichgültig gegenüberstehen. Innenverteidiger Stjepan Radeljic hat offensichtlich kroatisch-katholische Wurzeln, während der 18-jährige Rechtsaußen Esmir Bajraktarevic in den USA geboren wurde und eiskalt den entscheidenden Elfmeter gegen Italien verwandelte. Verteidiger aller Glaubensrichtungen werfen sich in den Kampf, weil sie gewinnen wollen“, so die taz.

„So finden sie Widerhall bei der nicht-nationalistischen, gemischten Stadtbevölkerung. Und sie verbinden sich mit älteren Spielern wie Sergej Barbarez und Edin Dzeko, die trotz ihrer traumatischen Erfahrungen aus ihrer Kriegskindheit nie zu Nationalisten wurden. Sie freuen sich über die jüngeren Spieler“, schreibt das Berliner Blatt. „Dzeko hat überlebt, weil seine Mutter ihn vor dem Gebäude abholte, wo er mit anderen Kindern Fußball spielen wollte. Dann schlug eine Granate ein. Seine Freunde starben, er überlebte und wurde später Fußballprofi in Deutschland.“

Die taz verweist zudem darauf, dass vor allem kroatische und serbische Nationalisten aus der Provinz der Mannschaft ablehnend gegenüberstehen. Als konkretes Beispiel nennt das Blatt die mittelbosnische Stadt Vitez, wo „fast die Hälfte der Einwohner Bosniaken sind, ihnen aber der kroatische Bürgermeister das Public Viewing – also das öffentliche Verfolgen der BiH-Spiele – verboten hat, während dies, wenn Kroatien spielt, erlaubt ist.“

„Für die neue Generation von Spielern mit ihrer professionellen Mentalität ist diese Haltung unverständlich und lächerlich. Es ist sehr gut möglich, dass durch den Erfolg dieser Mannschaft junge Menschen aus Gebieten mit serbischer oder kroatischer Mehrheit zu begreifen beginnen, wie sehr sie nationalistisch indoktriniert sind„, zitiert die taz weiter.

Mit Blick auf das bevorstehende WM-Spiel gegen die Schweiz hält das Blatt fest, dass es für BiH kein leichtes Unterfangen werde – die Eidgenossen gelten bei den meisten Experten als Favorit in diesem Duell.

Barbarez‘ besondere Energie

Auch die Neue Zürcher Zeitung widmet sich dem Aufeinandertreffen beider Mannschaften – und rückt dabei Teamchef Sergej Barbarez sowie jene „besondere Energie“ in den Mittelpunkt, die das Team aus dem Balkan auszeichnen soll.

„Sergej Barbarez war nie Trainer, bevor er als 54-Jähriger im April 2024 die Nationalmannschaft von BiH übernahm. Das ist ungewöhnlich. ‚Die Nationalmannschaft braucht Menschen, die ihr wirklich verbunden sind‘, sagte Barbarez zur NZZ, und fügte hinzu: ‚Es geht um die besondere Energie unserer Nationalmannschaft.‘ Mit dieser ‚besonderen Energie‘ führte Barbarez das junge Balkanland in der Relegation gegen Italien zur WM. Aber was ist diese ‚besondere Energie‘, von der Barbarez spricht?“, fragt die NZZ.

„Es muss mehr sein als nur technische fußballerische Qualitäten wie ‚Disziplin, Charakter und die Fähigkeit, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen‘, wie Barbarez mit Blick auf die WM und das Spiel gegen die Schweiz sagt. Die ‚besondere Energie‘ muss aus anderen Quellen kommen. Und woher sie kommt, lässt sich veranschaulichen, wenn man Barbarez‘ Weg in den Profifußball betrachtet“, schlussfolgert die Zeitung.

Die NZZ zeichnet anschließend den Lebensweg des gebürtigen Mostarer nach. „Mostar erinnert mich an die unbeschwerten Tage meiner Kindheit in einer Zeit, die jetzt wie eine andere Welt erscheint“, sagt Barbarez. Er sei in einem gesunden Umfeld aufgewachsen, den ganzen Tag draußen, viel Sport. Fußball sei früh seine größte Leidenschaft geworden, wie er der Zeitung erzählt.

Während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien schickte sein Vater den damals 20-jährigen Barbarez zu seinem Onkel Muja nach Deutschland – zunächst als kurzen Besuch gedacht, der sich zu einer langen Trennung auswachsen sollte. „‚Du kannst nicht nach Hause kommen‘, sagte der Vater nach ein paar Tagen am Telefon. ‚Wenn dir ein Elternteil sagt, dass du nicht nach Hause kommst, begreifst du, wie ernst die Situation ist‚, sagt Barbarez zur Schweizer Zeitung. ‚Ich war jung, ich wollte bei meiner Familie sein, aber ich konnte nichts tun außer warten, um Nachrichten zu hören. Das sind Dinge, die man nie vergisst.'“

Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schickte ihn sein Onkel zum Probetraining bei der Amateurmannschaft von Hannover 96. Barbarez erschien nur mit Turnschuhen und einer Plastiktüte. Nach sieben Tagen sagte der Trainer: „Du kannst bleiben.“

Der Trainer hieß Frank Pagelsdorf. „‚Er war einer der Ersten, die in mir Potenzial sahen und mir eine Chance gaben. Für einen jungen Spieler, der aus einem völlig anderen Umfeld kommt, ohne Sprachkenntnisse und ohne bekannte Menschen, bedeutet Vertrauen alles. Er sah mich nicht nur als Fußballer, sondern auch als Person, die Unterstützung braucht‚, sagt Barbarez“, hält die NZZ fest.

Über das Tragen des Nationaltrikots sagt Barbarez gegenüber der NZZ: „Die Nationalmannschaft ist etwas Persönliches, etwas, das man in sich trägt. Wenn man für Bosnien-Herzegowina spielt, fühlt man Verantwortung gegenüber dem ganzen Land – das ist schwer zu erklären für Menschen, die nie etwas Ähnliches erlebt haben.“

Dem Gegner begegnet Barbarez mit Respekt: Vor dem Duell mit der Schweiz betont er, die Entwicklung des Schweizer Fußballs in höchsten Tönen zu schätzen. „Während die Schweiz jahrelang von Nachkommen von Eltern mit Migrationshintergrund profitiert hat, oft mit ähnlichen Biografien wie Barbarez, ist die Situation in der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina genau umgekehrt. Viele Spieler sind als Einwanderer der zweiten Generation aufgewachsen und wurden Profis in Nordeuropa. Das gilt zum Beispiel für Haris Tabakovic aus dem solothurnischen Grenchen, der in der Jugendakademie der Berner Young Boys ausgebildet wurde. Oder für den ehemaligen Spieler der Jugendabteilung des Grasshopper Club Zürich, Izet Hajrovic, der einst für Bosnien spielte. Senad Lulic, der im bündnerischen Chur aufwuchs, nahm 2014 mit BiH an der WM in Brasilien teil. Sead Kolasinac und Edin Dzeko sind noch immer bei dieser Nationalmannschaft. Kolasinac wurde in Deutschland geboren. Dzeko spielte als Kind Fußball zwischen Trümmern im bombardierten Sarajevo“, schreibt die Neue Zürcher Zeitung.