WM-Druck steigt: Schweizer zittern vor Bosnien-Spiel

Ein Remis gegen Katar, ein Trainer unter Druck und ein Kapitän mit ernsten Worten – die Schweiz steht bei dieser WM mit dem Rücken zur Wand.

Das enttäuschende 1:1 gegen Außenseiter Katar hat die Schweizer Nationalmannschaft in eine prekäre Lage gebracht. In einer Gruppe, die vor dem Turnier als eine der schwächsten galt, droht nun das vorzeitige Aus – ein Szenario, das noch vor zwei Wochen kaum jemand für möglich gehalten hätte.

Um die K.o.-Runde zu erreichen, braucht die Nati mindestens vier Punkte. Drei Remis und eine ausgeglichene Tordifferenz werden aller Voraussicht nach nicht genügen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Pflichtaufgabe Bosnien

Das Duell mit Bosnien und Herzegowina gerät damit zur Pflichtaufgabe. Das WM-Gruppenspiel findet am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles statt. Lässt die Schweiz auch hier Punkte liegen, geht sie mit dem Rücken zur Wand ins abschließende Gruppenspiel gegen Kanada. Gefordert sind vor allem eine konsequentere Chancenverwertung und eine fehlerfreiere Defensive.

Dass die Situation ernst ist, weiß auch Kapitän Granit Xhaka: „Wir sind nicht dort, wo wir vor der WM dachten, dass wir sein würden.“

Yakins Krisenplan

Die Schweizer Medien schlagen Alarm: Eine weitere Vorstellung wie gegen Katar könnte das Turnier-Ende bedeuten. Co-Trainer Davide Calla hielt sich mit Selbstkritik zurück und ortete lediglich einen Mangel an Entschlossenheit. Teamchef Murat Yakin setzt nun auf mentale Stabilisierung – das Mannschaftstraining wurde zurückgefahren, die Spieler absolvieren individuelle Einheiten und gezielte Regenerationsprogramme.

Nach einem abschließenden lockeren Training reist der Tross nach Los Angeles, wo das wegweisende Spiel ausgetragen wird. Beim Schweizerischen Fussballverband ist man sich einig: Spieler und Trainer müssen die Brisanz der Lage vollständig verinnerlicht haben – sonst droht die frühe Heimreise.