„Viel Glück, Zmajevi!“: Box-Weltmeister Joshua überrascht BiH-Team (VIDEO)

Zwischen zwei Sparring-Runden, mitten im Trainingscamp: Anthony Joshua schickte den Zmajevi eine Botschaft, die in Bosnien niemand so schnell vergisst.
Bosnien-Herzegowinas Nationalteam unter Trainer Sergej Barbareza ging im BMO Field in Toronto gegen Kanada früh in Führung: Jova Lukic traf in der 22. Minute zur verdienten Führung der Zmajevi. Doch die Gastgeber schlugen in der 78. Minute zurück – Cyle Larin sorgte für den 1:1-Endstand.
Das Remis wurde nicht nur im Stadion selbst intensiv verfolgt, sondern weit über die Grenzen Bosnien-Herzegowinas hinaus bis in alle Teile Europas und der Welt.
Joshuas Botschaft
Zu den ungewöhnlichsten Unterstützern des Abends zählte dabei Schwergewichtsboxer Anthony Joshua. Mitten in seinem Trainingscamp nutzten er und der bosnisch-herzegowinische Boxer Dylan Rajic eine Pause zwischen zwei Sparring-Einheiten, um eine Videobotschaft für die Zmajevi aufzunehmen. Darin richtete der ehemalige zweifache Schwergewichts-Weltmeister klare Worte an die bosnische Auswahl: „Viel Glück, Zmajevi!“
Boxing star Anthony Joshua shows support for the Bosnia-Herzegovina National Team at the World Cup!💪🇧🇦 🎥: Avaz TV #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yxYY7tarBb
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 14, 2026
Rajic veröffentlichte das Video auf seinem Instagram-Profil. Der bosnisch-herzegowinische Schwergewichtler bereitet Joshua derzeit als Sparringspartner auf seinen nächsten Kampf vor – am 25. Juli trifft der Brite auf Christian Preng.