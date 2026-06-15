„Viel Glück, Zmajevi!“: Box-Weltmeister Joshua überrascht BiH-Team (VIDEO)

Zwischen zwei Sparring-Runden, mitten im Trainingscamp: Anthony Joshua schickte den Zmajevi eine Botschaft, die in Bosnien niemand so schnell vergisst.

Bosnien-Herzegowinas Nationalteam unter Trainer Sergej Barbareza ging im BMO Field in Toronto gegen Kanada früh in Führung: Jova Lukic traf in der 22. Minute zur verdienten Führung der Zmajevi. Doch die Gastgeber schlugen in der 78. Minute zurück – Cyle Larin sorgte für den 1:1-Endstand.

Das Remis wurde nicht nur im Stadion selbst intensiv verfolgt, sondern weit über die Grenzen Bosnien-Herzegowinas hinaus bis in alle Teile Europas und der Welt.

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Joshuas Botschaft

Zu den ungewöhnlichsten Unterstützern des Abends zählte dabei Schwergewichtsboxer Anthony Joshua. Mitten in seinem Trainingscamp nutzten er und der bosnisch-herzegowinische Boxer Dylan Rajic eine Pause zwischen zwei Sparring-Einheiten, um eine Videobotschaft für die Zmajevi aufzunehmen. Darin richtete der ehemalige zweifache Schwergewichts-Weltmeister klare Worte an die bosnische Auswahl: „Viel Glück, Zmajevi!“

Boxing star Anthony Joshua shows support for the Bosnia-Herzegovina National Team at the World Cup!💪🇧🇦 🎥: Avaz TV #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yxYY7tarBb — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 14, 2026

Rajic veröffentlichte das Video auf seinem Instagram-Profil. Der bosnisch-herzegowinische Schwergewichtler bereitet Joshua derzeit als Sparringspartner auf seinen nächsten Kampf vor – am 25. Juli trifft der Brite auf Christian Preng.