Entzugsprogramm rettet: Wegen Prostitutionsdelikten verurteilter Rapper kommt früher raus

Sean Combs sitzt – doch sein Entlassungstermin rückt erneut näher. Und selbst sein Team erfuhr davon zuerst aus den Akten.

Sean „Diddy“ Combs wird früher aus der Haft entlassen, als ursprünglich geplant. Der 56-jährige Musiker verbüßt seine Strafe derzeit im Bundesgefängnis Fort Dix in New Jersey. Im Oktober 2025 war er zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden – in zwei Fällen wegen Transports zur Ausübung von Prostitution.

Von den ursprünglich schwereren Anklagepunkten, darunter Sexhandel und organisierte Kriminalität, sprach ihn die Jury frei. Gegen das Urteil hat Combs Berufung eingelegt – sollte diese erfolgreich sein, könnte er noch deutlich früher in Freiheit kommen.

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Früherer Entlassungstermin

Aus Unterlagen der US-Gefängnisbehörde geht hervor, dass als neuer Entlassungstermin nun der 23. Februar 2028 festgesetzt wurde. Damit kommt Combs rund drei Monate früher frei als bislang vorgesehen – der ursprüngliche Termin war für Juni 2028 angesetzt.

Die Aktualisierung soll selbst das engste Umfeld des Rappers überrascht haben: Berichten zufolge war sein Team über den neuen Termin zunächst nicht informiert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Haftdauer nach unten angepasst wurde. Grund für die wiederholten Verkürzungen ist die Teilnahme von Combs an einem Drogen-Entzugsprogramm, an dem er seit November mitwirkt. Bei dem Programm handelt es sich um das sogenannte Residential Drug Abuse Program (RDAP) der US-Gefängnisbehörde, über das teilnehmende Bundesgefangene ihre Haftzeit um bis zu zwölf Monate verkürzen können.