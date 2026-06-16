Jahrelanger Missbrauch: Mann verkauft eigene Frau an über 120 Männer

Drogen, Drohungen, Abhängigkeit – ein schwedisches Gericht hat einen Fall verhandelt, der Europa erschüttert.

Ein 61-jähriger Mann ist in Schweden zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Er hatte seine Ehefrau über mehrere Jahre hinweg durch den Einsatz von Drogen, Alkohol und Drohungen gefügig gemacht und sie zu bezahltem Sex mit mindestens 120 Männern gezwungen. Dabei soll er mehr als 500.000 schwedische Kronen eingenommen haben.

Das Gericht in Härnösand stellte am Dienstag fest, dass der Mann seine Frau „rücksichtslos ausgenutzt“ habe, und sprach ihn der schweren Zuhälterei, der versuchten Vergewaltigung, der Körperverletzung, der Bedrohung sowie eines Drogenvergehens schuldig. Über das Internet hatte der Angeklagte seine von Sucht und Angst geprägte Frau für bezahlte sexuelle Dienstleistungen angeboten. Laut Anklage erzielte er damit zwischen 2022 und 2025 Einnahmen von mehr als 500.000 Kronen, umgerechnet rund 46.000 Euro.

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Teilfreispruch & Vergleiche

Vom Vorwurf der Vergewaltigung in acht Fällen wurde der Angeklagte hingegen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Zusammenhang eine Haftstrafe von zehn Jahren gefordert. In sieben der acht Fälle ließ sich laut Richter nicht zweifelsfrei klären, ob die Frau dem Geschlechtsverkehr zugestimmt hatte; im verbleibenden Fall blieb unklar, welche sexuellen Handlungen konkret vollzogen worden waren.

Von den 29 identifizierten und angeklagten Freiern wurden 28 verurteilt – zwei davon zu Haftstrafen, die übrigen zu Geld- oder Bewährungsstrafen. Der Fall löste in Schweden weitreichende Bestürzung aus und zog Vergleiche mit dem Verbrechen an der Französin Gisèle Pelicot nach sich, deren Ehemann sie über Jahre betäubt und Dutzenden Männern zur Vergewaltigung überlassen hatte.

Kontrolle durch Abhängigkeit

Im schwedischen Fall hatte der Angeklagte seine Frau laut Anklage durch eine herbeigeführte Abhängigkeit von Drogen und Alkohol unter seine Kontrolle gebracht. Staatsanwältin Ida Annerstedt hatte zu Prozessbeginn im April erklärt, die Frau habe „große Angst“ vor ihrem Mann gehabt – er habe ihr gedroht, wenn sie ihn verärgere, werde „das Monster freigelassen“.

In Schweden ist der Verkauf sexueller Dienstleistungen gesetzlich nicht verboten, wohl aber deren Inanspruchnahme. Ebenso illegal ist das Fördern oder wirtschaftliche Profitieren von Prostitution.

Im Zuge der Ermittlungen waren insgesamt 120 Männer identifiziert worden, die für Sex mit der Frau bezahlt hatten.