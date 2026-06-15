Wirbel im norwegischen Königshaus: Marius wegen Vergewaltigung verurteilt

Vier Jahre Haft, Entschädigungen, Kontaktverbot – das Urteil gegen Marius Borg Høiby markiert einen historischen Einschnitt für das norwegische Königshaus.

Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, ist vom Osloer Bezirksgericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. In zwei von vier Vergewaltigungsvorwürfen sprach das Gericht ihn schuldig. Darüber hinaus wurde er zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von mehreren Hunderttausend norwegischen Kronen an vier Betroffene verpflichtet.

Gegenüber einer Frau aus Oslo-Frogner erließ das Gericht zudem eine einstweilige Verfügung. Das Verfahren, das am 3. Februar begann und am 19. März 2026 mit der Urteilsverkündung endete, umfasste insgesamt 40 Anklagepunkte – darunter Vergewaltigung, Körperverletzung sowie Drogenvergehen.

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Prozess & Vorwürfe

Im Verlauf des Prozesses vor dem Bezirksgericht Oslo wurden vier Vergewaltigungsvorwürfe, eine Reihe von mutmaßlichen Körperverletzungen sowie Drogenvergehen zur Verhandlung gebracht. Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen traten vor Gericht auf und schilderten Vorfälle, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten sowie Schmerzensgeldzahlungen von knapp zwei Millionen Kronen gefordert.

Bei den schwerwiegendsten Anklagepunkten bestritt Marius Borg Høiby seine strafrechtliche Verantwortung und gab an, den jeweiligen sexuellen Kontakt als einvernehmlich wahrgenommen zu haben. Bei anderen Delikten – darunter Körperverletzung, Verstöße gegen Kontaktverbote sowie Drogen- und Verkehrsdelikte – legte er Teilgeständnisse ab. Zur Urteilsverkündung erschien er nicht persönlich im Gerichtssaal, sondern war aus gesundheitlichen Gründen per Videoübertragung zugeschaltet.

Königshaus im Fokus

Der Fall besitzt über seine strafrechtliche Dimension hinaus erhebliche gesellschaftliche und mediale Tragweite. Es handelt sich um das erste Verfahren, in dem ein Mitglied des norwegischen Königshauses wegen schwerer Straftaten vor Gericht stand. Im Prozess wurde Marius Borg Høiby als ein Mann mit ausgeprägten Aggressionsproblemen beschrieben, der der Überzeugung sei, dass Gesetze und Regeln „nicht für ihn gelten“.

Den Ausgangspunkt des Verfahrens bildete die Verhaftung von Marius Borg Høiby im August 2024, nachdem es in Oslo-Frogner zu einer gewalttätigen Nacht gekommen war, die von Nachbarn wahrgenommen worden war. Während des Prozesses und in der Zeit danach erhielt er Besuche von Angehörigen der Königsfamilie, darunter Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon. Mehrere Anträge auf Entlassung aus der Untersuchungshaft wurden abgelehnt – zuletzt am 10. Juni, obwohl Marius darum gebeten hatte, bei seiner schwer erkrankten Mutter sein zu können.