Zu laute Musik: Mann schlägt Nachbarn und droht ihnen mit dem Tod

Eine Bitte um Ruhe endet mit Schlägen, Tritten und Todesdrohungen – ein Wiener Nachbarschaftsstreit eskaliert brutal.

Ein Nachbarschaftsstreit wegen zu lauter Musik hat am Montagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die eintreffenden Beamten nahmen den betreffenden Nachbarn fest. Im Rahmen der Amtshandlung wurde gegen den Mann zusätzlich ein vorläufiges Waffenverbot verhängt sowie ein Alkotest durchgeführt, der einen Blutalkoholwert von etwa 1,0 Promille ergab.

Streit eskaliert

Den Angaben der Polizei zufolge nahm der Vorfall seinen Ausgang in einer Beschwerde über die Lautstärke aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Als ein Pärchen aus der Nachbarschaft den 29-Jährigen auf die störende Lautstärke ansprach, soll dieser die beiden unvermittelt angegriffen und bedroht haben.

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Die Situation eskalierte, nachdem das Paar den Mann direkt konfrontierte. Der 29-Jährige soll daraufhin auf die beiden losgegangen sein und ihnen Schläge sowie Tritte versetzt haben. Darüber hinaus soll er die beiden Hausbewohner mit dem Tod bedroht haben, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Ermittlungen laufen

Nach Abschluss der unmittelbaren Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie der Körperverletzung ermittelt.