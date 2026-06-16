Wehrpflicht: Armee zahlt jetzt mehr und bietet sichere Jobs als Elektriker, Fahrer und Mechaniker

Serbien rüstet auf – und sucht dafür Fachkräfte. Die Armee lockt mit attraktiven Konditionen und einem ungewöhnlichen Versprechen.

Serbiens Streitkräfte haben eine groß angelegte Rekrutierungsoffensive gestartet – im Vorfeld der geplanten Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Verteidigungsminister Bratislav Gasic und Wirtschaftsministerin Adrijana Mesarovic traten dazu in Zrenjanin vor interessierte Bürgerinnen und Bürger, die eine Anstellung beim Verteidigungsministerium oder in der Armee in Betracht ziehen.

Gasic stellte die Initiative als gesamtstaatliche Anstrengung dar: Verteidigungsministerium, Wirtschaftsministerium und die Nationale Arbeitsvermittlung wollen gemeinsam auf Beschäftigungsmöglichkeiten im Verteidigungssektor aufmerksam machen – vor allem in jenen Regionen, die durch Betriebsschließungen wirtschaftlich unter Druck geraten sind. „Der Kampf des gesamten Staates besteht darin, dass Serbien ein Land mit Beschäftigung ist, dass Serbien arbeitet, sich entwickelt und vorankommt“, sagte der Minister vor den Versammelten.

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Wehrpflicht & Personal

Die Armee bereite sich intensiv auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht vor, was einen erheblichen Mehrbedarf an Personal unterschiedlichster Qualifikationen mit sich bringen werde, so Gasic weiter. Präsident Aleksandar Vučić hatte im September 2024 angekündigt, ab September 2025 wieder einen 75-tägigen Pflichtwehrdienst für Männer einzuführen. Damit die Regelung wirksam werden kann, müssen noch Regierung und Parlament zustimmen.

Gesucht würden unter anderem Fahrer, Elektriker, Mechaniker, Schneider und Kesselwärter. Wer die erforderlichen Zertifikate noch nicht vorweisen kann, soll die Möglichkeit erhalten, diese im Rahmen einer begleitenden Ausbildung zu erwerben.

Auch die Konditionen für Beschäftigte hätten sich deutlich verbessert, betonte Gasic: Gehälter und Bezüge seien heute wesentlich attraktiver als noch vor einigen Jahren, hinzu kämen zusätzliche Leistungen wie Wohnungszuschüsse und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterqualifikation.

Regionale Joboffensive

Wirtschaftsministerin Mesarovic erläuterte, die Informationstage seien eigens dafür konzipiert worden, Bürgerinnen und Bürgern einen konkreten Überblick über offene Stellen zu verschaffen – sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. „Das Ziel des Wirtschaftsministeriums, der Regierung der Republik Serbien und von Präsident Aleksandar Vucic ist es, alle verfügbaren Arbeitsplätze zu nutzen und jedem Bürger Serbiens die Möglichkeit zu geben, sich in seiner Stadt oder in unmittelbarer Nähe zu beschäftigen“, sagte sie. Die angebotenen Stellen seien auch in Bezug auf die Entlohnung wettbewerbsfähig, so Mesarovic, die Interessierte ausdrücklich dazu aufforderte, sich eingehend über die Möglichkeiten im Verteidigungsbereich zu informieren.

Der stellvertretende Bürgermeister von Zrenjanin, Sasa Santovac, zeigte sich erfreut darüber, dass die Veranstaltung gerade in seiner Stadt stattfand, und bezeichnete sie als wertvolle Gelegenheit für die Bevölkerung, sich aus erster Hand über konkrete Stellenangebote zu informieren. Neda Milanovic von der Nationalen Arbeitsvermittlung unterstrich ihrerseits die Bedeutung der Kooperation mit den Streitkräften und verwies auf laufende Bemühungen, Arbeitgeber und potenzielle Bewerber über Jobmessen und gezielte Programme zusammenzuführen.