Streit über Baustellen-Schulden eskaliert: Brüder mit Messer attackiert

Ein Geschäftstermin in Wien-Ottakring endet mit Stichverletzungen – hinter dem Angriff steckt ein eskalierter Streit um Geld.

Ein Streit über unbezahlte Rechnungen zwischen einem Bau- und einem Immobilienunternehmen ist am Dienstagnachmittag in Wien-Ottakring eskaliert und hat zwei Männer verletzt zurückgelassen. Statt einer gütlichen Einigung endete das Treffen mit Stichverletzungen – die Polizei informierte darüber am Mittwoch. Die Wiener Berufsrettung übernahm die Erstversorgung der beiden Opfer.

Dem Vorfall liegt ein seit Wochen andauernder Konflikt zugrunde: Das Bauunternehmen forderte für abgeschlossene Sanierungsarbeiten noch ausstehende Zahlungen – laut Polizei handelt es sich dabei um eine beträchtliche Summe.

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Stiche in Büroräumen

Am Dienstag betraten die beiden Geschäftsführer des Immobilienunternehmens zusammen mit einer Begleitperson die Geschäftsräume des Baubetriebs. Dabei sollen die drei Männer gegenüber den Bauunternehmern körperlich übergriffig geworden sein.

Einer der Tatverdächtigen, ein 33-Jähriger, holte einen spitzen Gegenstand aus seiner Hosentasche und stach mehrfach auf die beiden Brüder ein, ehe das Trio die Flucht ergriff. Der 38-jährige Bruder wurde mit mehreren Schnittwunden in ein Krankenhaus eingeliefert, sein 41-jähriger Bruder trug leichte Schnittverletzungen sowie Abschürfungen und Prellungen davon.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.