Messerattacken in Wien: Drei Männer kämpfen um ihr Leben

Zwei Messerangriffe, drei Männer in Lebensgefahr – Wien erlebt einen der brutalsten Tage des bisherigen Jahres.

Zwei Messerangriffe innerhalb weniger Stunden haben in Wien drei Männer in Lebensgefahr gebracht. Der erste Vorfall spielte sich am Samstagnachmittag auf dem Viktor-Adler-Platz in Wien-Favoriten ab, wo eine Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Männern eskalierte. Ein 25-jähriger indischer Staatsbürger soll dabei einen 28-Jährigen und einen 31-Jährigen mit einem Messer attackiert haben.

Der 31-Jährige zog sich dabei eine lebensgefährliche Verletzung im Bauchbereich zu, der 28-Jährige wurde im Rücken getroffen. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Einsatzkräfte. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung übernahmen Polizeibeamte die Erstversorgung der Verletzten.

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Der 31-Jährige wurde anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert. Der 28-Jährige entfernte sich zunächst selbständig vom Tatort, obwohl er schwer verletzt war – er befindet sich mittlerweile ebenfalls in stationärer Behandlung. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete gemeinsam mit einer Begleitperson vom Tatort; die Polizei fahndet nach ihm.

Angriff in Leopoldstadt

In der Nacht auf Sonntag kam es dann in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt zu einem weiteren Messerangriff. Ein 19-jähriger syrischer Staatsbürger soll vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren mit einem Klappmesser verletzt haben. Einer der Betroffenen, ein 21-Jähriger, schwebt aufgrund von Stichverletzungen im Oberkörper in Lebensgefahr.

Beamte der Polizeiinspektion Praterstern wurden gegen 3.00 Uhr auf die Situation aufmerksam und forderten Verstärkung an. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen; das Motiv ist nach Angaben der Polizei bislang ungeklärt. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die verletzten Männer nach notfallmedizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In beiden Fällen laufen derzeit kriminalpolizeiliche Ermittlungen.

Die Staatsangehörigkeit der jeweils beteiligten Personen wurde von der Polizei bekanntgegeben.