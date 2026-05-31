Stocker überrascht ÖFB-Team mit Glücksbringern vor WM-Abflug (VIDEO)

Kurz vor dem Abflug zur WM empfing das ÖFB-Team hohen Besuch – mit Trikot, Glücksbringern und klaren Worten.

Wenige Tage vor dem Abflug in die USA stattete Bundeskanzler Christian Stocker dem österreichischen Nationalteam einen Besuch ab. Am Freitagabend kam der ÖVP-Politiker an den ÖFB-Campus nach Wien-Aspern, wo die Mannschaft unter Teamchef Ralf Rangnick die letzten Vorbereitungen auf die Fußball-Weltmeisterschaft absolviert. Als Geste des Rückhalts überreichte Stocker symbolische Glücksbringer mit der Aufschrift „Ein Land. Eine Mannschaft.“ – und bekam im Gegenzug ein persönliches Teamtrikot von Rangnick überreicht.

In seiner Ansprache an Spieler und Betreuerstab stellte der Kanzler den Sport als gesellschaftliches Bindemittel in den Mittelpunkt und würdigte Zusammenhalt, Einsatz und Geschlossenheit des Teams. „Ganz Österreich ist stolz auf unsere Nationalmannschaft. Nach 28 Jahren ist Österreich wieder bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Das ist ein historischer Moment für unser Land und unsere Mannschaft. Unser Nationalteam hat gezeigt, was durch Zusammenhalt möglich ist. Das ist mehr als ein sportlicher Erfolg“, betonte Stocker.

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Stockers Botschaft

Die WM-Qualifikation verstehe er auch als Signal weit über den Fußball hinaus: „Glauben wir an unser Land und arbeiten wir gemeinsam am Aufschwung. Denn gemeinsam können wir alles schaffen“, sagte Stocker, der dem Team anschließend den größtmöglichen Erfolg wünschte. „Ganz Österreich hält die Daumen.“

Teamchef Ralf Rangnick nahm den Besuch des Regierungschefs sichtlich positiv auf. Er bezeichnete ihn als „schönes Zeichen der Wertschätzung für die Mannschaft und das Betreuerteam“ und stellte fest, dass die Vorfreude auf das Turnier in Österreich von Tag zu Tag spürbar zunehme. „Diese Unterstützung nehmen wir gerne mit. Unser voller Fokus liegt nun auf den letzten Vorbereitungen, um Österreich bei der WM bestmöglich vertreten zu können. Wir wissen, wie viele Fans hinter uns stehen, und wollen ihnen mit unseren Leistungen möglichst viele schöne Momente schenken.“

Kanzler in Dallas

Stocker wird das rot-weiß-rote Auftreten bei der WM auch persönlich verfolgen: Im Rahmen einer Dienstreise plant er, das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien am 22. Jänner in Dallas live vor Ort zu erleben. Nach den offiziellen Worten des Abends klang der Besuch am ÖFB-Campus in entspannter Atmosphäre aus – mit zahlreichen Gesprächen am Rande und einem gemeinsamen Abendessen.