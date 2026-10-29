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Kostenlose Registrierung von Hunden – Stadt Wien verlängert Aktion

Kostenlose Registrierung von Hunden – Stadt Wien verlängert Aktion
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Bus rollt durch ganz Wien und hat für Hundehalter ein Angebot ohne Preisschild. Der Hund selbst darf dabei zu Hause bleiben.

Wien verlängert die Gratis-Registrierung für Hunde im Stadtservice-Bus bis Mitte November. Damit sollen entlaufene Tiere rascher ihren Besitzern zugeordnet werden können.

Viele Hunde fehlen noch in der Heimtierdatenbank. Der Stadtservice-Bus fährt seit Anfang September durch sämtliche Bezirke, die Eintragung kostet nichts. Vor zwei Jahren nutzten mehr als 300 Personen das Angebot.

Neuer Sachkundenachweis

Amtstierärztin Susanne Kerbl erklärt: „Neu ist, dass mit der Registrierung in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei Ersthundehalterinnen und -haltern, auch ein Sachkundenachweis hochgeladen werden muss. Es sollte eine Kopie des Nachweises mitgebracht werden. Notfalls kann der Sachkundenachweis auch vor Ort kopiert werden“. Die Aktion, die Anfang September begann, wird damit bis Mitte November fortgesetzt.

Am Enkplatz in Wien-Simmering, am Margaretenplatz in Wien-Margareten und am Yppenplatz in Wien-Ottakring macht der Bus in den nächsten Tagen Station. Insgesamt steuert der Stadtservice-Bus alle Bezirke an.

Mitzubringende Unterlagen

Den Hund selbst müssen Besitzerinnen und Besitzer nicht mitnehmen. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis des Besitzers und die Chipnummer des Tieres. Falls nötig, lässt sich der Sachkundenachweis an Ort und Stelle kopieren.

Wer es zu keinem der Stopps schafft, kann den Hund auch im Internet registrieren, ebenfalls ohne Kosten.

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