Abgelaufener Gutschein: Warum dein Guthaben oft noch nicht verloren ist

Der Gutschein liegt seit Jahren in der Lade, das Ablaufdatum ist längst vorbei. Trotzdem muss das bezahlte Guthaben nicht verloren sein: In Österreich sind kurze Verfallsfristen bei gekauften Gutscheinen nicht automatisch zulässig. Entscheidend sind die Bedingungen und die Art des Gutscheins.

Bevor die nächsten Weihnachtsgeschenke gekauft werden, lohnt sich ein Blick auf alte Gutscheinkarten, Geschenkkuverts und Bestellmails. Ein Hotelaufenthalt, ein Restaurantbesuch oder ein Einkaufsguthaben könnte noch nutzbar sein. Wer nur auf das aufgedruckte Datum schaut und den Gutschein wegwirft, gibt einen möglichen Anspruch vorschnell auf.

Warum das Ablaufdatum nicht allein entscheidet

Für einen bezahlten Gutschein ohne Befristung gilt grundsätzlich die allgemeine Verjährungsfrist von 30 Jahren. Unternehmen dürfen zwar kürzere Fristen vereinbaren. Dafür brauchen sie aber eine sachliche Rechtfertigung. Je kürzer die Einlösefrist, desto gewichtiger müssen die Gründe sein.

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Der Gedanke dahinter ist einfach: Das Unternehmen hat bereits Geld erhalten. Würde der Anspruch ohne ausreichenden Grund verfallen, könnte es den Betrag behalten, ohne die versprochene Gegenleistung zu erbringen.

Steht auf einem gekauften Gutschein „gültig für zwei Jahre“, ist die rechtliche Prüfung damit also nicht erledigt. Ist die Befristung unwirksam, kommt grundsätzlich wieder die 30-jährige Frist zur Anwendung. Ob das im konkreten Fall zutrifft, hängt von der gesamten Vereinbarung ab.

Auch fünf Jahre sind keine automatische Grenze

Ein Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 25. September 2025 zeigt, dass auch eine längere Frist problematisch sein kann. Im Verfahren 2 R 203/24y beanstandete das Gericht eine fünfjährige Einlösefrist im Zusammenspiel mit dem Ausschluss der Barauszahlung. Nach Ablauf wäre das bezahlte Guthaben vollständig verfallen.

Daraus folgt kein allgemeines Verbot aller fünfjährigen Befristungen. Es zeigt aber, warum der Hinweis „Bei uns gelten Gutscheine eben fünf Jahre“ allein nicht genügt. Auch mögliche Verlängerungs- oder Erstattungsrechte spielen eine Rolle.

So hat der Oberste Gerichtshof bei einem anderen Reisegutscheinmodell eine kürzere Regelung akzeptiert, die zusätzliche Umtausch- und Rückzahlungsmöglichkeiten vorsah. Eine solche Lösung unterscheidet sich wesentlich von einem ersatzlosen Verfall.

Ein Geschenk ist nicht automatisch ein Gratisgutschein

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem gekauften Geschenkgutschein und einem kostenlosen Werbeangebot. Hat deine Schwester einen Gutschein bezahlt und dir zum Geburtstag geschenkt, bleibt es ein entgeltlich erworbener Gutschein. Dass du selbst dafür nichts ausgegeben hast, ändert daran nichts.

Anders sind kostenlose Rabattcodes, ein Gratiskaffee oder ein unentgeltliches Aktionsguthaben zu beurteilen. Solche Angebote dürfen grundsätzlich deutlich kürzer befristet werden. Ihre Gestaltung darf trotzdem nicht irreführend sein.

Wann du wegen höherer Preise aufzahlen musst

Für den Alltag besonders nützlich ist ein Blick auf die genaue Formulierung. Ein Wertgutschein über 100 Euro bleibt grundsätzlich ein Guthaben über 100 Euro. Kostet die gewünschte Behandlung inzwischen 120 Euro, können 20 Euro Zuzahlung nötig sein. Der Gutscheinbetrag steigt nicht automatisch mit den Preisen.

Ein Leistungsgutschein über eine konkret beschriebene Massage oder Übernachtung kann dagegen die Leistung selbst versprechen. Eine zwischenzeitliche Preiserhöhung allein rechtfertigt dann grundsätzlich keinen pauschalen Zuschlag. Zu berücksichtigen sind allerdings wirksame Preisänderungsvereinbarungen und der genaue Leistungsumfang.

Bei Formulierungen wie „Massage im Wert von 80 Euro“ lohnt sich eine genauere Prüfung. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres mit einem Gutschein über eine bestimmte Behandlung gleichsetzen.

Gibt es statt des Gutscheins Bargeld

Ein allgemeiner Anspruch auf Barauszahlung besteht grundsätzlich nicht. Das gilt auch dann, wenn du den Gutschein nicht mehr verwenden möchtest. Eine unzulässige Befristung bedeutet zunächst, dass die Einlösung weiterhin verlangt werden kann.

Kann der Aussteller die Leistung nicht mehr erbringen oder verweigert er die Einlösung endgültig, können Rückzahlungsansprüche entstehen. Ob und in welcher Höhe, muss anhand des Vertrags geprüft werden.

Auch ein Restbetrag muss nicht automatisch bar ausgezahlt werden. Wird ein Gutschein nur teilweise verwendet, bleibt das übrige Guthaben üblicherweise auf der Karte oder wird durch eine Restgutschrift dokumentiert.

Was du bei einer Ablehnung tun kannst

Lass dich durch ein „Das nimmt unsere Kassa nicht mehr an“ nicht sofort entmutigen. Eine technische Sperre beantwortet die Frage nach deinem rechtlichen Anspruch nicht.

1. Unterlagen sichern: Gutschein, Kaufdatum, Zahlungsbeleg und Bedingungen zusammensuchen. Bei einem Geschenk kann die schenkende Person helfen.

2. Schriftlich nachfragen: Einlösung verlangen und um die konkrete Begründung bitten, weshalb die Befristung wirksam sein soll.

3. Vertragspartner prüfen: Bei Plattformen und Partnerangeboten klären, wer den Gutschein verkauft beziehungsweise ausgegeben hat. Nicht jeder beteiligte Betrieb schuldet automatisch eine Rückzahlung.

4. Ablehnung prüfen lassen: Bleibt der Anbieter dabei, können Konsumentenschutzstellen die Unterlagen und die Verfallsklausel beurteilen.

Warum du trotzdem nicht jahrelang warten solltest

Eine lange rechtliche Frist schützt nicht vor einer Unternehmensinsolvenz. Dann ist das Guthaben eine Forderung im Verfahren. Möglicherweise wird nur ein Teil ausbezahlt; eine Forderungsanmeldung kann zudem Kosten verursachen. Aktuelle Einlösemöglichkeiten müssen beim Insolvenzverwalter geprüft werden.

Eine freiwillige Betriebsschließung ist davon zu unterscheiden. Sie beseitigt bestehende Ansprüche nicht automatisch. Ob sich eine Rückzahlung durchsetzen lässt, hängt aber auch davon ab, wer dein Vertragspartner ist und ob noch Vermögen vorhanden ist.

Bei Wertgutscheinen kommt die Inflation hinzu: Der Eurobetrag bleibt gleich, seine Kaufkraft kann sinken. Deshalb lohnt es sich, alte Guthaben jetzt zu prüfen und möglichst bald zu nutzen. Das aufgedruckte Ablaufdatum sollte dabei der Anfang der Prüfung sein.