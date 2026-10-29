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E-Scooter-Fahrer (12) von Polizei gestoppt – Alkomat schlägt an

E-Scooter-Fahrer (12) von Polizei gestoppt – Alkomat schlägt an
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Zwölfjähriger düst abends ohne Licht über den Radweg. Die Polizei hält ihn an und stellt bei der Kontrolle noch mehr fest.

Am Mittwochabend hat die Polizei in Ried gegen 21.00 Uhr einen Zwölfjährigen angehalten, der auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Der Bub hatte weder Licht am Fahrzeug noch einen Helm auf, der Alkomattest zeigte 0,6 Promille an.

Der Zwölfjährige stammt aus dem Bezirk Ried und wurde auf dem Geh- und Radweg gestoppt. Sein E‑Scooter war nicht mit der vorgeschriebenen Beleuchtung ausgestattet, einen Helm trug er nicht. Zudem nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Alkomattest vor Ort

Noch an Ort und Stelle machten die Polizisten einen Alkomattest, der Wert betrug 0,6 Promille. Außerdem entdeckten sie am E‑Scooter mehrere technische Mängel.

Übergabe an Großeltern

Die Polizei brachte das Kind heim und übergab es den Großeltern.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Ried geht eine Anzeige ein.

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