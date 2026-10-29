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Straßenbahnunfall

E-Bike kracht gegen Straßenbahn: Unfall in Wien

E-Bike kracht gegen Straßenbahn: Unfall in Wien
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein E-Bike auf den Gleisen, eine Bim im Anflug. Am Währinger Gürtel endet der Abend für einen Lenker abrupt, der Verkehr stockt.

Ort des Geschehens

Ein E-Bike-Lenker ist am Mittwochabend auf der Währinger Straße in Wien mit einer Straßenbahn der Linie 41 zusammengeprallt. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, der Straßenbahnverkehr war vorübergehend unterbrochen.

Einem Passanten zufolge soll es sich beim Verunglückten um einen Essenslieferanten handeln. Dass es zu dem Unfall kam, bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien.

Unfallhergang

Gegen 19 Uhr krachte es an der Ecke Währinger Straße und Währinger Gürtel. Wie die Wiener Linien mitteilten, sei der Lenker auf dem Gleiskörper unterwegs gewesen und habe die herannahende Bim der Linie 41 offenbar übersehen. Dann kam es zum Zusammenstoß.

Verkehr unterbrochen

Der E-Bike-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt.

Die Linien 40 und 41 wurden kurzzeitig abgelenkt, nach etwa 20 Minuten rollte der Betrieb wieder an.

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