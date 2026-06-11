Kroatische Hotels gehackt: Betrüger erbeuten Gästedaten

Urlaubsvorfreude wird zur Falle: Kriminelle nutzen gestohlene Buchungsdaten, um Hotelgäste gezielt um ihr Geld zu bringen.

Kriminelle haben sich Zugang zu Gästedaten der kroatischen Hotelkette „Plava Laguna“ verschafft, die mehrere Häuser in Istrien betreibt. Das Unternehmen informierte die Öffentlichkeit selbst über den Vorfall – dabei seien auch Buchungsdaten in unbefugte Hände gelangt.

Gefährliches Phishing

Hinter der Masche steckt eine als Phishing (digitaler Identitäts- und Datenbetrug) bekannte Betrugsform: Betroffene Gäste – ob ehemalige oder künftige – könnten täuschend echt wirkende E-Mails oder Kurznachrichten erhalten, die korrekte Buchungsinformationen enthalten und etwa zur Leistung einer Anzahlung auffordern. Wer zahlt, überweist das Geld jedoch direkt auf das Konto der Täter, nicht an das Hotel.

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Auch die slowenische Hotelkette „Life Class“ meldete, dass in ihrem Namen verdächtige Nachrichten an Kunden verschickt wurden. Unter den potenziell Betroffenen befinden sich demnach auch Personen aus Oberösterreich.

Warnung der Behörden

Das Landeskriminalamt Oberösterreich stuft die Situation als ernstzunehmend ein. Wer eine zweifelhafte Nachricht erhält, die scheinbar von einem Hotel stammt, sollte direkt telefonisch Kontakt mit dem betreffenden Haus aufnehmen und den Sachverhalt klären – um nicht auf die Betrüger hereinzufallen.

Die Hotelkette selbst warnt ausdrücklich vor den im Umlauf befindlichen Betrugsversuchen.