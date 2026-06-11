Bei Filmpremiere: Porsche präsentiert „Toy Story“-Sportwagen (VIDEO)

Woody, Jessie und Buzz Lightyear bekommen je einen eigenen Porsche 911 – und die Fahrzeuge sollen für einen guten Zweck versteigert werden.

Porsche, Disney und Pixar haben ihre Zusammenarbeit mit einem neuen gemeinsamen Projekt fortgesetzt: Anlässlich der bevorstehenden Premiere von „Toy Story 5″ präsentieren die drei Unternehmen eine Kollektion aus drei einzigartigen Sondermodellen des Porsche 911 – jedes davon einer ikonischen Figur aus der Animationsserie gewidmet.

Die Fahrzeuge entstanden im Rahmen des Porsche-Programms „Sonderwunsch“, das auf maßgeschneiderte Einzelanfertigungen spezialisiert ist. Nach ihrer Präsentation im Zuge der Filmpromotion sollen alle drei Modelle gemeinsam versteigert werden – der Erlös geht an drei gemeinnützige Organisationen: Big Brothers Big Sisters of America, das Amerikanische Rote Kreuz sowie die Starlight Children’s Foundation.

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Die drei Sondermodelle hatten ihren öffentlichen Auftritt bei der Weltpremiere von „Toy Story 5″ am 9. Juni 2026 in Los Angeles.

Woody, Jessie and Buzz Lightyear Porsche cars on display at the #ToyStory5 LA premiere pic.twitter.com/KHD7oHHrCk — Deadline (@DEADLINE) June 10, 2026

Für Porsche und Pixar ist es nicht die erste Zusammenarbeit dieser Art. Bereits 2022 entstand der „911 Sally Special“, inspiriert von der Figur Sally Carrera aus dem Animationsfilm „Cars“. Bei einer Auktion erzielte das Fahrzeug damals einen Erlös von 3,6 Millionen Dollar.

Drei Figuren, drei Autos

Den Auftakt der neuen Kollektion macht der Porsche 911 Carrera T als Hommage an Woody, den Cowboy mit dem unverwechselbaren Charme. Die Karosserie trägt einen eigens entwickelten Blauton, der an die Jeans der Kultfigur erinnert – und das buchstäblich: In die noch feuchte Lackschicht wurde echter Jeansstoff eingepresst, um den Effekt ausgetragener Denim-Optik zu erzeugen. Schwarze, goldene und rote Akzente sowie Woodys Name vervollständigen das äußere Erscheinungsbild, die Felgen in Schwarz-Gold erinnern an ein Sheriff-Abzeichen.

Im Innenraum dominieren gelbe Ledereinsätze, ein rot kariertes Muster in Anlehnung an Woodys Hemd und braunes Vintage-Leder, das den Charme eines lang geliebten Spielzeugs ausstrahlen soll. An den Türschwellen prangt sein Motto: „Ride Like the Wind!“

Jessie, das temperamentvolle Cowgirl der Serie, fand ihre automobile Entsprechung im Porsche 911 Targa 4 GTS. Die Karosserie ist in einem eigens kreierten Jessie White Metallic mit Perleffekt gehalten, ergänzt durch blaue, gelbe und rote Details, die ihr charakteristisches Kostüm aufgreifen. Handgemalte rote Linien auf der Karosserie unterstreichen den Bezug zur Figur, das Targa-Dach trägt Elemente, die an Jessies Cowboyhut angelehnt sind – und wo sonst „Targa“ steht, prangt nun ihr Name.

Im Inneren dominieren dunkelblaues Leder, rote und graue Nähte sowie Jeansstoff-Einsätze. Die Fußmatten zeigen ein schwarz-weißes Kuhfellmuster als weiteren Verweis auf ihren Western-Stil. Beim Öffnen der Türen leuchtet den Insassen die Begrüßung entgegen: „Yee Haw!“

Buzz‘ GT3 RS

Das wohl spektakulärste Fahrzeug der Kollektion ist Buzz Lightyear gewidmet – und die Wahl fiel auf den 911 GT3 RS mit Weissach-Paket, eines der kompromisslosesten Modelle im gesamten Porsche-Angebot. Die Karosserie in Weiß mit grünen und violetten Akzenten orientiert sich direkt am Raumanzug des Space Rangers, der große Heckflügel greift formal Buzz‘ ausklappbare Flügel auf. Versteckte Details auf der Karosserie – darunter Grafiken, die an die Knöpfe seines Brustpaneels erinnern – sowie das Space-Ranger-Emblem und der Schriftzug „Lightyear“ runden das Design ab.

Der Innenraum setzt das Thema mit violetten und grünen Akzenten konsequent fort. An den Türschwellen steht Buzz‘ wohl bekanntester Satz: „To Infinity and Beyond.“

Bob Pauley, Pixar-Künstler und eine der Schlüsselfiguren bei der Entstehung von Buzz Lightyear, erklärte, die Entscheidung für den GT3 RS sei nahezu selbständig gewesen: „Buzz Lightyear ist, wenn er auftaucht, eine echte Bedrohung für Woody – weil er das coolste Spielzeug ist. Als wir überlegten, welches Auto dazu passt, war die Antwort schnell klar: der 911 GT3 RS. Da gab es nicht viel zu diskutieren.“

„Toy Story 5″ kommt in Österreich am 23. Juli 2026 in die Kinos.