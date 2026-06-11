Autowäsche mit Ćevapi: Fahrlehrer Niko bringt Balkan-Feeling zur OMV



Influencer und Fahrlehrer Niko schlüpfte am Aktionstag in die Rolle eines KOSMO-Redakteurs – mit guter Laune, direktem Draht zu den Gästen und einem Gespür für echte Begegnungen zwischen Kaffeebar und Frischetheke. Ćevapčići, gute Stimmung und ein glänzender Auftritt am OMV Standort Breitenleer Straße Ost.

Eine Tankstelle ist heute längst nicht mehr nur ein Ort, an dem man kurz stehen bleibt, den Tank füllt und weiterfährt. Moderne OMV Stationen sind Treffpunkte, Nahversorger, Kaffeepausen-Ziele und Service-Hotspots für Menschen, die unterwegs sind – oder ganz bewusst vorbeikommen. Wie viel Leben in so einem Standort stecken kann, zeigte sich am 17. Mai beim besonderen Ćevapčići & Car-Wash Day an der OMV Station Breitenleer Straße Ost im 22. Wiener Gemeindebezirk.

An diesem Tag wurde aus der Autowäsche ein kleines Community-Event: Wer seinem Fahrzeug bei TopWash eine gründliche Pflege gönnte, bekam nicht nur ein sauberes Auto, sondern auch eine frisch zubereitete Portion Ćevapčići gratis dazu. Möglich gemacht wurde diese besondere Aktion durch mehrere Partner, die gemeinsam für ein Erlebnis sorgten, das den klassischen Tankstellenbesuch charmant neu interpretierte.

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Die OMV Station Breitenleer Straße Ost im 22. Wiener Gemeindebezirk – eine von rund 220 OMV Stationen in Österreich und an diesem Tag Treffpunkt für ein Community-Erlebnis.

FOTO: Cory Production

Für zusätzlichen Schwung sorgte der bekannte Influencer und Fahrlehrer Niko, der an diesem Tag in die Rolle eines KOSMO-Redakteurs schlüpfte. Mit guter Laune, direktem Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern und viel Gespür für die Menschen vor Ort verteilte er zu jeder Autowäsche eine Gratis-Portion Ćevapčići. Damit wurde die Aktion nicht nur kulinarisch, sondern auch kommunikativ zum Erfolg: Niko brachte genau jene Mischung aus Unterhaltung, Nähe und Authentizität mit, die aus einem Aktionstag ein echtes Erlebnis macht.

Für den Geschmack war ebenfalls bestens gesorgt. Das Unternehmen Brailovic stellte die Ćevapčići für den Tag zur Verfügung und brachte damit ein Stück Balkan-Genuss nach Stadlau. Zubereitet wurden sie von einem erfahrenen Gastronomie-Duo: Heinz und Dominic Lehner, Vater und Sohn, standen mit ihrem Foodtruck „Die Burgerzauberei“ vor Ort und bewiesen, dass sie nicht nur Burger beherrschen. Mit Erfahrung, Routine und viel Liebe zum Produkt brachten sie die Ćevapčići perfekt auf den Teller – frisch, heiß und genau so, wie sie sein sollen.



Tankstellen­betreiber Thomas Schiefer und sein Team freuten sich über zahlreiche Gäste und eine großartige Stimmung beim Community-Event.

FOTO: Cory Production

Der Duft vom Grill, glänzende Autos nach der Wäsche, wartende Kundinnen und Kunden mit Kaffee in der Hand und viele Gespräche zwischendurch: Der Tag zeigte eindrucksvoll, was eine moderne Tankstelle leisten kann. Sie ist nicht nur Versorgungsstation, sondern ein Ort, an dem Mobilität, Service, Genuss und Begegnung zusammenkommen.

Genau diesen Gedanken verfolgt auch OMV. Mit rund 220 Standorten in Österreich und mehr als 1.700 Servicestationen europaweit zählt OMV zu den führenden Tankstellennetzen in Mittel- und Osteuropa. Das Angebot reicht heute weit über klassische Kraftstoffe hinaus: Neben Super 95, Diesel und Premiumkraftstoffen wie MaxxMotion 100 und MaxxMotion Diesel setzt OMV auch auf Elektromobilität. Mit dem eigenen eMotion-Ladenetz mit mehr als 600 Ladepunkten in Österreich wird Schnellladen entlang wichtiger Verkehrsachsen weiter ausgebaut – ein Schritt, der zeigt, dass Mobilität heute vielfältiger gedacht werden muss.



Frisch vom Grill der „Burgerzauberei“, serviert von Fahrlehrer Niko: Die Brailovic-Ćevapčići brachten ein Stück echten Balkan-Genuss an die OMV Tankstelle Breitenleer Straße Ost.

FOTO: Cory Production

Auch das Gastronomie- und Shop-Angebot spielt eine immer größere Rolle. Unter der Marke VIVA verbindet OMV Kaffee, Snacks, frische Backwaren und ausgewählte Produkte für den Alltag. Der VIVA Billa-Shop macht viele Standorte zusätzlich zu praktischen Nahversorgern – schnell, unkompliziert und an zahlreichen Stationen rund um die Uhr verfügbar. Ergänzt wird das Angebot durch Services wie TopWash, wo von der schnellen Autowäsche bis zur intensiven Pflege verschiedene Programme zur Verfügung stehen. An der OMV Station Breitenleer Straße Ost wurde all das an einem Tag besonders sichtbar: Wer kam, bekam Service, Genuss und Atmosphäre.

„An unseren Tankstellen wird Gemeinschaft aus Überzeugung gelebt – beim Kaffeetrinken, beim Autowaschen, beim kurzen Plaudern nach dem Tanken. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses als Unternehmen – und etwas, das wir gemeinsam mit unseren Tankstellenbetreibern jeden Tag neu gestalten. Was Thomas Schiefer und sein Team hier vor Ort aufgebaut haben, ist genau das, was wir uns für jede unserer Stationen wünschen: eine Atmosphäre, in der sich die Menschen wohlfühlen und gerne wiederkommen“, so Michal Kubinec, Geschäftsführer OMV Retail Österreich.

Der Ćevapčići & Car-Wash Day war ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Marken, lokale Betreiber, Gastronomie und Community gemeinsam ein Erlebnis schaffen können, das im Gedächtnis bleibt. Die Besucherinnen und Besucher kamen wegen der Autowäsche – viele blieben wegen der Stimmung. Genau darin lag der Erfolg dieses Tages.

Denn wenn ein sauber gewaschenes Auto, frische Ćevapčići, ein sympathischer Influencer und ein engagiertes Team zusammenkommen, dann entsteht etwas, das man nicht planen kann wie eine gewöhnliche Aktion: echte Begegnung. Und vielleicht ist genau das die Zukunft der Tankstelle – ein Ort, an dem man nicht nur auftankt, sondern auch gerne verweilt.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.





