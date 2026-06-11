Wien im WM-Fieber: Gemeinsam schauen, genießen und feiern

Wenn am 11. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt, wird auch Wien wieder zur Fußballstadt. Die Spiele finden zwar in den USA, Kanada und Mexiko statt, doch die Emotionen werden auch hier spürbar sein: in Lokalen, Restaurants, Cafés und Schanigärten, wo Menschen gemeinsam mitfiebern, jubeln und diskutieren.

Genau dort entsteht jene Atmosphäre, die ein Großereignis wie die WM besonders macht.

Viele Wiener Gastronomiebetriebe bereiten sich bereits darauf vor. Laut einer aktuellen Umfrage wollen rund 40 Prozent der Wiener Wirte zumindest ausgewählte WM-Spiele live zeigen, rund die Hälfte davon auch im Gastgarten oder Schanigarten. Für Fußballfans bedeutet das: Die WM muss nicht allein vor dem Fernseher erlebt werden. Wer Stimmung, Gemeinschaft und Genuss sucht, findet in der Gastronomie den passenden Ort dafür.

Gerade in Wien hat Public Viewing eine besondere Kraft. Hier leben Menschen mit Wurzeln aus vielen Fußballnationen, hier werden Spiele nicht nur sportlich, sondern auch emotional verfolgt. Viele Fans bringen ihre eigene Geschichte, ihre Farben und ihre Leidenschaft mit. So wird aus einem Fußballspiel ein gemeinsamer Abend, aus einem Tor ein Moment, den man mit anderen teilt.

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Für die Betriebe ist die WM zugleich eine Chance, ihren Gästen mehr als eine Übertragung zu bieten. Geplant sind vielerorts spezielle Fußballabende, Getränkeaktionen, kulinarische Angebote oder Menüs, die zu den teilnehmenden Nationen passen. Ein Match nach der Arbeit, ein Abend mit Freunden, ein entscheidendes Gruppenspiel im Schanigarten: Die Gastronomie kann die WM zu einem Erlebnis machen, das weit über den Bildschirm hinausgeht.



„Die Fußball-WM kann für die Wiener Gastronomie eine echte Erfolgsgeschichte werden.“ Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

FOTO : Weinwurm

Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien, sieht darin großes Potenzial: „Die Fußball-WM kann für die Wiener Gastronomie eine echte Erfolgsgeschichte werden. Österreich ist nicht nur dabei, sondern hat eine starke Mannschaft, die für Euphorie sorgt. Dazu kommt, dass in Wien viele Menschen leben, deren Herkunftsländer ebenfalls bei der WM vertreten sind. Genau diese Vielfalt macht die Stimmung in unseren Lokalen so besonders.“

Damit die Fußballwochen für Gäste, Betriebe und Anrainer gut funktionieren, gibt es klare Empfehlungen. Live-Übertragungen sind grundsätzlich sowohl im Lokalinneren als auch im Schanigarten möglich, wenn Rücksicht auf Nachbarschaft, Verkehr, Fluchtwege und Lärmschutz genommen wird. Bei späteren Anstoßzeiten sollten Betriebe besonders sensibel planen und Übertragungen gegebenenfalls ins Innere verlegen.

Am Ende zählt aber vor allem das Erlebnis. Wenn ein ganzer Gastgarten beim Elfmeter den Atem anhält, wenn Fremde beim Tor miteinander jubeln und wenn aus einem Spiel ein gemeinsames Fest wird, zeigt sich, warum Fußball in der Gastronomie so gut funktioniert.

Die Botschaft ist klar: Diese WM gehört nicht nur ins Wohnzimmer. Sie gehört in die Lokale, in die Schanigärten und zu den Menschen. Wien ist bereit für ein Fußballfest – und die Gastronomie lädt zum Mitfeiern ein.

Wirtschaftskammer Wien die Gastronomie Website: https://www.wko.at/wien/gastronomie

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.