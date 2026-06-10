WM-Wahnsinn: Tickets kosten wie eine Weltreise

WM in den USA, explodierende Ticketpreise – und mittendrin ein Zeichen, das den Fußball an seine Wurzeln erinnert.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA steht nicht nur sportlich im Mittelpunkt des Interesses – sie wird auch von einer wachsenden Debatte über überhöhte Ticketpreise und die finanzielle Belastung für Fans begleitet. WELT-Wirtschaftsredakteur Holger Zschaepitz sieht darin ein symptomatisches Beispiel für eine Entwicklung, die den Fußball zunehmend von seinen Wurzeln entfernt: die fortschreitende Kommerzialisierung des Sports. Die steigenden Kosten rund um das Turnier stehen dabei im Zentrum der Kritik.

Die Dimensionen werden durch konkrete Zahlen deutlich: Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko lagen die offiziellen Ticketpreise der FIFA für das Finale bei mindestens rund 4.165 US‑Dollar und reichten je nach Kategorie bis etwa 8.680 US‑Dollar. Im Vergleich dazu kosteten Finaltickets bei der vorherigen WM in Katar nur einen Bruchteil dieser Summe.

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Fan-Aktion bewertet

Einen anderen Blickwinkel auf das Geschehen eröffnet die Fan-Aktion der deutschen Nationalmannschaft, die Zschaepitz ausdrücklich positiv bewertet. Als Gegenpol zur kommerziellen Ausrichtung des Turniers zeigt diese Initiative, dass auch in einem zunehmend wirtschaftlich geprägten Sportumfeld Raum für echtes Fan-Engagement bleibt.

Die Diskussion um die Kommerzialisierung des Sports erhält durch die WM in den USA neuen Auftrieb. Einerseits belasten die hohen Preise viele Fans erheblich, andererseits setzt die Aktion rund um die deutsche Nationalmannschaft ein Zeichen, das über das rein Sportliche hinausweist.