Multimillionär warnt: „Finger weg von SpaceX!

Ein Multimillionär, Tausende Bücher, sieben Regeln – und eine klare Warnung vor einem der heißesten Namen der Branche.

Der Historiker Joseph S. Moore hat über Jahre hinweg eine umfangreiche Sammlung an Finanzratgebern zusammengetragen und destilliert sein Wissen in sieben zentralen Empfehlungen. Als Multimillionär stützt Moore seine Ratschläge auf eine breite Quellenbasis und verleiht ihnen damit besonderes Gewicht.

Warnung vor SpaceX

Unter seinen Empfehlungen findet sich auch eine ausdrückliche Warnung vor einer Investition in SpaceX – ein Hinweis darauf, dass er das Unternehmen als mit erheblichen Risiken behaftet einschätzt.

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Welche konkreten Überlegungen hinter dieser Einschätzung stehen und was die übrigen sechs Ratschläge beinhalten, bleibt zunächst offen.