Verkehrschaos vorprogrammiert: Vier Großevents sorgen für Stillstand

Nova Rock, Regenbogenparade und zwei Radrennen – dieses Wochenende wird Österreichs Straßennetz auf eine harte Probe gestellt.

Wer dieses Wochenende auf Österreichs Straßen unterwegs ist, sollte deutlich mehr Zeit einkalkulieren: Das Nova Rock Festival in Nickelsdorf, die Wiener Regenbogenparade sowie zwei Radrennen in Osttirol und Oberkärnten werden laut ARBÖ zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren führen.

Das Nova Rock Festival 2026 findet laut Veranstalterangaben von Mittwoch, 10. Juni 2026, bis Samstag, 13. Juni 2026, auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf im Burgenland statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 220.000 Besucherinnen und Besuchern. Als Headliner für das Nova Rock Festival 2026 sind unter anderem Green Day, Die Ärzte und Parkway Drive offiziell bestätigt.

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Nova Rock & Regenbogenparade

Der ARBÖ erwartet bereits am Dienstag, 9. Juni, spürbare Verzögerungen auf der Ostautobahn A4 – insbesondere im Bereich der Abfahrt Nickelsdorf – sowie auf der Budapester Straße B10. Bei hohem Verkehrsaufkommen sind auch Staus rund um Mönchhof und auf den Zufahrtsstraßen nach Nickelsdorf möglich. Auch die Abreise dürfte den Verkehr belasten: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie am Sonntagvormittag sind Verzögerungen auf der A4, der B10 und im Bereich der Festivalparkplätze wahrscheinlich.

Besucherinnen und Besucher sind angehalten, die ausgewiesenen Bring- und Abholzonen zu verwenden. Als Alternativen zur Anreise empfehlen die Verkehrsexperten die Bahn, Shuttlebusse oder die verfügbaren Busverbindungen aus Wien und dem Burgenland.

Die Regenbogenparade findet am Samstag, 14. Juni, auf der Wiener Ringstraße statt. Die teilnehmenden Gruppen versammeln sich ab 9.30 Uhr zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai, der Umzug selbst beginnt um 12 Uhr.

Laut ARBÖ wird der Ring zwischen Oper und Franz-Josefs-Kai bereits ab rund 8 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Mit dem Start der Parade werden zusätzliche Abschnitte der Ringstraße sowie der Franz-Josefs-Kai zeitweise nicht passierbar sein. Rund 300.000 Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Zu den besonders staugefährdeten Straßen zählen die Museumstraße, Landesgerichtsstraße, Universitätsstraße, die Obere und Untere Donaustraße, die Praterstraße, der Rennweg, die Wiedner Hauptstraße sowie mehrere Straßen im Gürtelbereich. Auch bei den Wiener Linien sind Einschränkungen möglich – betroffen sein könnten vor allem Straßenbahnlinien entlang der Ringstraße sowie innerstädtische Busverbindungen.

Radrennen in Osttirol

Am Sonntag, dem 14. Juni 2026, führen die Dolomitenradrundfahrt und der SuperGiroDolomiti in Osttirol und Oberkärnten zu zeitweisen Straßensperren, insbesondere auf der Drautal Straße (B100), der Plöckenpass Straße (B110) und der Gailtal Straße (B111). Der SuperGiroDolomiti startet um 6.30 Uhr in Lienz und führt die Teilnehmenden über 218 Kilometer und 5.060 Höhenmeter. Die Dolomitenradrundfahrt beginnt um 9.30 Uhr und umfasst eine Strecke von 112 Kilometern mit 1.870 Höhenmetern.

Insgesamt werden rund 1.400 Teilnehmer erwartet. Von den Verkehrsmaßnahmen betroffen sind vor allem die Drautal Straße B100, die Plöckenpass Straße B110 sowie die Gailtal Straße B111.

Für den SuperGiroDolomiti sind auf mehreren Streckenabschnitten zwischen 6.40 Uhr und 13 Uhr Sperren vorgesehen, die Dolomitenradrundfahrt zieht anschließend weitere Straßensperren zwischen 9.40 Uhr und 13 Uhr nach sich.

Der ARBÖ rät, nicht dringend notwendige Fahrten über Oberdrauburg, Kötschach-Mauthen, das Lesachtal und den Plöckenpass während der Sperrzeiten nach Möglichkeit zu unterlassen.