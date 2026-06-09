Stau-Alarm in Wien: Diese Großevents bringen die Stadt an ihre Grenzen

Wien wird zur Großbaustelle für Fans: Konzerte, Sport und Shows treffen gleichzeitig auf die Stadt – Autofahrer geraten mitten ins Chaos.

Wer in diesen Tagen mit dem Auto durch Wien fahren möchte, sollte reichlich Zeit einplanen. Mehrere Großveranstaltungen ziehen zehntausende Besucher in die Stadt und führen laut ARBÖ zu teils erheblichen Staus und Verzögerungen. Besonders belastet sind die Südosttangente (A23), der Handelskai, die Ausstellungsstraße, die Vorgartenstraße, die Engerthstraße, die Schüttelstraße sowie der Bereich rund um den Wien-Leopoldstadt Praterstern.

Hinzu kommen Behinderungen durch die laufenden Bauarbeiten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 im Bereich Stadionallee und Meiereistraße. Der ARBÖ rät, die U2 bis zur Station „Stadion“ zu nutzen.

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Linkin Park & Stadthalle

Den Auftakt macht bereits am Dienstagabend Linkin Park, die im Ernst-Happel-Stadion im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ auftreten. Rund 60.000 Fans werden erwartet. Da die Anreise zeitlich mit dem Abendverkehr zusammenfällt, rechnet der ARBÖ ab 16 Uhr mit spürbaren Verzögerungen im Umfeld des Stadions.

Auch rund um die Wiener Stadthalle ist in den kommenden Tagen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Am Donnerstag tritt Zucchero im Rahmen seiner „Overdose d’amore Gold Tour“ auf, am Samstag und Sonntag folgt die Pferdeshow „Cavalluna – Tor zur Anderswelt“. Der ARBÖ erwartet längere Wartezeiten auf dem Gürtel, der Linken und Rechten Wienzeile, der Märzstraße sowie der Hütteldorfer Straße und im Bereich Wien-Neubau Urban-Loritz-Platz und Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Westbahnhof. Autofahrer sollten entsprechend früher aufbrechen.

Basketball am Heumarkt

Von Freitag bis Sonntag steht beim Wiener Eislauf-Verein das Basketball-Turnier „3×3 Vienna presented by win2day“ auf dem Programm, das zur FIBA 3×3 World Tour sowie zur Women’s Series zählt. Über das gesamte Wochenende werden mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Verzögerungen sind rund um den Heumarkt, die Lothringerstraße, den Schwarzenbergplatz, den Karlsplatz, den Rennweg sowie die Landstraßer Hauptstraße möglich.

Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – entweder mit der U4 bis „Stadtpark“ oder mit den Linien U1, U2 und U4 bis zum Karlsplatz.