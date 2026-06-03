Autofahrer aufgepasst: Auf diesen Strecken drohen Staus!

Fronleichnam lockt Österreich auf die Straße – und genau dort wird es eng. Baustellen, Grenzstaus und Großevents treffen auf Reisewellen.

Für das lange Fronleichnam-Wochenende warnt der ÖAMTC vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den wichtigsten Verbindungsrouten Österreichs. Besonders die klassischen Nord-Süd-Achsen dürften stark belastet sein: Auf der Brenner Autobahn (A13) ist vor der Baustelle bei der Luegbrücke sowie der Mautstelle Schönberg mit Staus zu rechnen, auf der Tauern Autobahn (A10) vor Tunnelbereichen und Mautstellen. Zusätzliches Staupotenzial birgt die Pyhrn Autobahn (A9), wo Baustellen in den Abschnitten Kammern–Mautern, Gratkorn–Deutschfeistritz und Gleinkerau–St. Pankraz den Verkehr verlangsamen dürften.

Grenzübergänge & Städte

An den Grenzübergängen sind ebenfalls längere Wartezeiten einzuplanen – insbesondere bei der Einreise vor dem Karawankentunnel (A11) sowie bei Spielfeld (A9). Wer Richtung Deutschland fährt, muss bei Kufstein, Walserberg und Suben mit Verzögerungen rechnen. Bereits ab Mittwochnachmittag wird auf den Ausfallstraßen der Städte dichter Verkehr erwartet, da zahlreiche Urlauber frühzeitig in den Kurzurlaub aufbrechen.

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Der starke Reiseverkehr Richtung Norden setzt laut ÖAMTC am Samstag ein, während am Sonntag Heimkehrer und Ausflügler gemeinsam für Staus vor den Stadteinfahrten sorgen – etwa auf der Süd Autobahn (A2) ab Traiskirchen. Als weitere neuralgische Punkte gelten die Rheintal Autobahn (A14) im Großraum Bludenz, die Vorarlberger Straße (L190) rund um Feldkirch, die Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel sowie die Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und der Grenze. Auch auf der Zillertal Straße (B169) talauswärts, im Packabschnitt der Süd Autobahn (A2) und auf der Südosttangente (A23) in Wien sind Verzögerungen zu erwarten.

Veranstaltungen als Faktor

Neben dem Reiseverkehr tragen mehrere Veranstaltungen zur Verkehrsbelastung bei. In Salzburg verursacht das Gaisbergrennen von Donnerstag bis Samstag Straßensperren in der Altstadt sowie auf der Gaisberg Landesstraße. Am Sonntag bleibt die Großglockner Hochalpenstraße wegen des Radrennens „Glocknerkönig“ von 7.00 bis 10.30 Uhr gesperrt.

In Oberösterreich kann die Radrundfahrt regional zu kurzen Sperren und Anhaltungen führen. In der Steiermark zieht das Erzbergrodeo (Motorsport-Veranstaltung) von 4. bis 7. Juni viele Besucher an, was auf der Eisen Straße (B115) zwischen Traboch und Hieflau zeitweise mit Verzögerungen verbunden sein dürfte.