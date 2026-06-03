Fenstertag-Reisen: So viel günstiger ist Tanken in Slowenien und Kroatien!

Fenstertag, freie Tage, Adria-Feeling – und an der Zapfsäule wartet die nächste Überraschung auf Urlauber.

Das lange Wochenende rund um den Fenstertag lockt viele Österreicherinnen und Österreicher zu einem Kurzurlaub – und wer dabei die Adria als Ziel ins Auge fasst, profitiert derzeit von sinkenden Spritpreisen.

Hierzulande bewegen sich die Preise an heimischen Tankstellen aktuell bei durchschnittlich 1,854 Euro je Liter Diesel sowie 1,749 Euro für Super.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Günstig tanken

Wer hingegen Slowenien oder Kroatien ansteuert, wird an der Zapfsäule deutlich weniger zahlen. Beide Nachbarländer haben ihre ohnehin vergleichsweise moderaten Treibstoffpreise nochmals spürbar gesenkt.

In Slowenien sind seit Dienstag neue staatlich regulierte Preise in Kraft, die bis einschließlich 8. Juni gelten. Diesel verbilligte sich um 10,6 Cent, Benzin sogar um 11,1 Cent. Damit liegt ein Liter Benzin nun bei 1,603 Euro, Diesel bei 1,647 Euro.

Für Autofahrer gilt dabei ein wichtiger Hinweis: Die regulierten Preise sind in Slowenien ausschließlich auf Straßen abseits von Autobahnen und Schnellstraßen bindend. An Autobahntankstellen hingegen können die Betreiber die Preise frei gestalten. Dort sind laut einem Bericht der Kleinen Zeitung derzeit mindestens 1,87 Euro für 95er-Benzin fällig, während Diesel zwischen 1,88 und 1,91 Euro kostet.

Auch Kroatien hat seine Tarife angepasst. Die neuen Preise gelten ab Mittwoch bis zum 15. Juni. Für Benzin wie auch für Diesel werden jeweils 1,61 Euro pro Liter verrechnet – womit Kroatien im Ländervergleich die günstigste Option bleibt.

Teuer: Italien

Wer hingegen nach Italien reist, sollte die Tankfüllung besser vorab erledigen: Dort ist Kraftstoff derzeit merklich teurer. Benzin schlägt mit mindestens 1,96 Euro pro Liter zu Buche, Diesel liegt sogar bei 1,99 Euro.