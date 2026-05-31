Beliebtestes Urlaubsland: Diese Destination am Balkan liegt vor Italien

Kroatien zieht Österreicher magisch an – und die neuesten Zahlen zeigen, wie tief diese Reiseliebe wirklich sitzt.

Kroatien bleibt für Österreicherinnen und Österreicher eines der attraktivsten Reiseziele im Sommer – das belegt die aktuelle ÖAMTC-Studie „Sommerurlaub 2026″ einmal mehr. Unter den beliebtesten ausländischen Destinationen landet das Adrialand auf dem zweiten Platz, knapp hinter Italien: 16 Prozent der Befragten gaben an, ihren heurigen Sommerurlaub in Kroatien verbringen zu wollen.

Für die Ende März 2026 erhobene Studie wurden 1.000 Personen befragt. Das Ergebnis zeigt eine nach wie vor ausgeprägte Reiselust: 94 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher planen, im Sommer zu verreisen, 70 Prozent davon wollen ins Ausland fahren. Bereits 40 Prozent haben ihre Reise gebucht, weitere 45 Prozent wollen dies in nächster Zeit tun.

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Das durchschnittliche Budget für den Jahresurlaub liegt bei 1.189 Euro. Zwar zeigt die Studie, dass Inflation und gestiegene Reisekosten die Preissensibilität erhöht haben – die Reiselust selbst bleibt davon jedoch weitgehend unberührt.

Sicherheit entscheidend

Neben dem Budget spielt auch die Sicherheit der Destination eine zentrale Rolle bei der Reiseentscheidung. Kroatien punktet in dieser Hinsicht besonders: Hierzulande gilt das Land als sicher, gut erreichbar und qualitativ hochwertig. Das Meer bleibt das wichtigste Reisemotiv – 59 Prozent wollen an der Küste Urlaub machen, fast 70 Prozent planen die Anreise mit dem eigenen Auto.

Starke Nächtigungszahlen

Branimir Toncinic, Direktor der Vertretung der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Österreich, sieht in den Zahlen eine Bestätigung des anhaltenden Interesses am kroatischen Markt: „Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierliche Attraktivität Kroatiens auf dem österreichischen Markt wider – einem der wichtigsten und traditionell treuesten Quellmärkte unseres Tourismus.“ Wie er weiter ausführte, haben Österreicherinnen und Österreicher im bisherigen Jahresverlauf bereits über eine Million Nächtigungen in Kroatien verzeichnet, was einem Zuwachs von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die meisten Nächtigungen entfielen dabei auf Istrien und den Kvarner, als bevorzugte Unterkunftsformen wurden Hotels und Campingplätze gewählt.