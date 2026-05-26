Geheimnisvolles Kroatien: Diese Orte kennt kaum ein Tourist

Kroatien jenseits der Touristenmassen: Wo Stille, Pinienduft und unberührte Buchten auf Reisende warten.

Kroatien gehört zu jenen Reisezielen, die man nicht erklären muss – das türkisblaue Meer, die sonnenüberfluteten Küsten und die historischen Altstädte sprechen für sich. Doch mit der Beliebtheit wächst auch der Andrang: In der Hochsaison platzen viele der bekannten Orte aus allen Nähten. Wer das Land in seiner ursprünglichen Form kennenlernen möchte, tut gut daran, abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen – dorthin, wo Kroaten selbst ihren Urlaub verbringen.

Ruhige Küstenorte, verborgene Strände und kleine Inseln, auf denen der Alltag noch im langsamen Takt der Adria verläuft, warten darauf, entdeckt zu werden.

Stille Inseln & Buchten

Wer den Kopf wirklich frei bekommen möchte, nimmt die Fähre zur kleinen Insel Silba, nordwestlich von Zadar. Das Leben dort folgt anderen Regeln: Kein Autoverkehr, keine Motorengeräusche, keine Hektik. Stattdessen empfangen einen intensiver Pinienduft, das leise Rauschen des kristallklaren Meeres und das Zirpen der Zikaden.

Die kleinen, oft versteckten Buchten versprühen einen unvergleichlichen, wildromantischen Reiz. Insider-Tipp: Ein Spaziergang zum „Liebesturm“ Toreta. Von oben haben Sie einen atemberaubenden 360-Grad-Blick über die gesamte Insel.

Nur wenige Minuten vom bekannten und quirligen Küstenort Vodice entfernt liegt das verschlafene Srima. Hier hat man den Massentourismus bewusst vor der Tür gelassen. Keine riesigen Hotelketten oder laute Partystrände, stattdessen gemütliche Pensionen, familiäre Ferienwohnungen und stille Buchten mit glasklarem Wasser.

Besonders Familien lieben den feinen, sanft abfallenden Kiesstrand. Wer doch etwas Action sucht, radelt ganz entspannt an der Küste entlang bis ins historische Sibenik oder schnappt sich ein Kajak, um die vorgelagerten Inseln zu erkunden.

Zwischen Sibenik und Zadar, eingebettet in eine geschützte Bucht, wartet das charmante Pirovac auf Entdeckungslustige. Palmengesäumte Uferpromenaden und alte Steinhäuser aus rustikalem Mauerwerk sorgen von der ersten Minute an für echtes Urlaubsgefühl. Gleichzeitig bietet die Lage ideale Voraussetzungen für Ausflüge in die Umgebung: Der nahegelegene Naturpark Vransko Jezero ist ein Traum für Wanderer, Radfans und Vogelbeobachter.

Auch die weltberühmten Krka-Wasserfälle sind von hier aus in Windeseile erreichbar.

Kultur & Geschichte

Vukovar liegt direkt an der Grenze zu Serbien und ist alles andere als ein klassisches Badeziel, doch genau das macht die Stadt so faszinierend. In den 1990er Jahren war die Stadt an der Donau ein Symbol des Kroatienkriegs. Heute zeugen eindrucksvolle Gedenkstätten und historische Ruinen von dieser dramatischen Vergangenheit.

Doch Vukovar erstrahlt in neuem Glanz: Liebevoll restaurierte Barockbauten treffen auf moderne Street-Art und eine überraschend pulsierende Kulturszene. Die breite Donau zieht sich wie ein ruhiger Spiegel durch die Landschaft und lädt zu entspannten Spaziergängen, Kajaktouren oder einem Tag am Stadtstrand ein.

Die Stadt Hvar hat ihren Status als Geheimtipp längst eingebüßt – das wissen auch die Kroaten. Doch sie wissen ebenso, dass die Insel weit mehr zu bieten hat als Luxusjachten und ausgelassene Partynächte. Wer die Hauptstadt hinter sich lässt, trifft auf duftende Lavendelfelder, einsame Wanderpfade durch das hügelige Hinterland und stille, türkisblaue Buchten.

Die zerklüftete Küste lässt sich wunderbar per Kajak erkunden. Wer doch ein wenig Historie schnuppern will, schlendert durch die autofreie Altstadt mit ihrem venezianischen Flair oder genießt den Blick von der Fortica über die Pakleni-Inseln.