Hitzewelle im Anmarsch: Auch Kroatien rüstet sich für hohe Temperaturen

Eine Hitzeglocke zieht über Europa – und sie bringt Temperaturen, die für den Mai kaum jemand auf dem Radar hatte.

Eine mächtige Warmluftmasse, die ihren Ursprung in Nordwestafrika hat, drängt nach Angaben von Severe Weather Europe in Richtung Südwest- und Westeuropa und soll sich im weiteren Verlauf des Mai schrittweise nach Norden und Osten ausweiten. Ab Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche könnten die Temperaturen in einzelnen Regionen die 30-Grad-Marke überschreiten, so die Einschätzung von Meteorologen.

Als erste Gebiete sind Spanien, Portugal, Frankreich, die Benelux-Staaten sowie Großbritannien betroffen. Zur Wochenmitte soll die ungewöhnlich warme Luftmasse dann auch Nord-, Mittel- und Osteuropa erfassen. Besonders auffällig: In manchen Regionen könnten die Temperaturen Ende Mai um 12 bis 16 Grad Celsius über dem für diese Jahreszeit typischen Mittelwert liegen – vereinzelt sind laut Prognosen sogar noch deutlichere Abweichungen möglich.

Kroatien betroffen

Auch rund um das Mittelmeer, in Italien, Mitteleuropa und auf dem Balkan zeichnet sich in den nächsten Tagen ein kontinuierlicher Temperaturanstieg in Richtung 30 Grad ab. Laut NRK und dem Norwegischen Meteorologischen Institut sind für Zagreb und Split in der kommenden Woche Höchstwerte von bis zu 30 Grad Celsius zu erwarten.

Hitzeglocke als Ursache

Verantwortlich für diese Entwicklung ist ein Wetterphänomen, das als Hitzeglocke bezeichnet wird und in den vergangenen Jahren wiederholt mit außergewöhnlichen und teils rekordverdächtigen Hitzewellen in Europa in Verbindung gebracht wurde. Dabei festigt sich ein großräumiges Hochdruckgebiet über einer Region und hält sehr warme Luft darunter gefangen.

Severe Weather Europe vergleicht diesen Mechanismus mit einem Deckel auf einem Topf, der das Entweichen der Wärme verhindert, während absinkende Luftschichten am Boden zusätzlich für Erwärmung sorgen. Obwohl solche Systeme typischerweise mit sommerlichen Extremtemperaturen assoziiert werden, gehen Meteorologen davon aus, dass das bevorstehende Ereignis für den Monat Mai in weiten Teilen Europas ungewöhnlich hohe Temperaturen mit sich bringen wird.