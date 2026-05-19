Wetter-Achterbahn: Erst Gewitter, dann fast 30 Grad!

Gewitter, Regen und dann doch Sonne – Österreichs Wetterwoche hält einiges bereit, bevor das Wochenende lockt.

Zu Beginn der Woche zeigt sich das Wetter in Österreich noch wechselhaft: Am Dienstag dominieren im Norden zunächst Wolken, und zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Salzkammergut ist gebietsweise mit etwas Regen zu rechnen. Andernorts setzt sich die Sonne bereits zeitweise durch. Im Tagesverlauf entstehen Quellwolken, und besonders zwischen den Tauern und den Lavanttaler Alpen bis hin zum Semmering-Wechsel-Gebiet sowie im Waldviertel sind lokale Gewitterschauer möglich.

Der Donauraum, das östliche Flachland und der Westen des Landes bleiben hingegen überwiegend trocken. Gegen späten Abend zieht es im Westen zu, vereinzelt fällt dort noch etwas Regen. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest, die Temperaturen steigen auf 15 bis 23 Grad.

Wechselhafter Wochenmitte

Der Mittwoch bringt an der Alpennordseite viele Wolken mit sich. Von Vorarlberg bis Oberösterreich setzt Regen bereits in den frühen Morgenstunden ein, im weiteren Tagesverlauf folgen weitere Schauer sowie lokale Gewitter. Im Süden beschränken sich gewittrige Schauer auf vereinzelte Ereignisse am Nachmittag, während der Osten bei teils lebhaftem Westwind weitgehend trocken und zeitweise sonnig bleibt. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 16 und 24 Grad.

Am Donnerstag halten sich zwischen dem Tiroler Unterland und der Obersteiermark Wolkenfelder, aus denen schon am Morgen vereinzelt Schauer fallen. Tagsüber entwickeln sich im Norden und Osten Quellwolken, aus denen ebenfalls lokale Gewitterschauer hervorgehen können. Der äußerste Westen sowie der Bereich von Osttirol bis ins Südburgenland profitieren dagegen von häufigem Sonnenschein. Im Osten weht der Wind lebhaft aus Nordwest. Mit Höchstwerten zwischen 18 und 25 Grad wird es spürbar wärmer.

Sonniges Wochenende

Der Freitag startet verbreitet sonnig. In der Osthälfte bilden sich im Laufe des Tages zwar einige Quellwolken, die Neigung zu Schauern bleibt jedoch gering – am ehesten sind im östlichen Bergland einzelne Schauer zu erwarten. Im Westen scheint die Sonne den ganzen Tag. Der Wind kommt mäßig, im Osten lebhaft aus nördlichen Richtungen, die Temperaturen erreichen 21 bis 28 Grad.

Meteorologisch liegt Österreich am Dienstag am Rand eines Tiefdruckgebiets, dessen Kern sich über Nordwesteuropa befindet. Bei geringen Druckgegensätzen kommt es vor allem im östlichen Bergland zu lokalen Schauern und Gewittern. Am Mittwoch greift im Zuge einer westlichen Strömung ein atlantischer Tiefausläufer auf die Alpennordseite über. Ab Donnerstag setzt sich von Westen her ein Hochdruckgebiet durch, das zum Wochenende hin für stabile und sommerlich warme Verhältnisse sorgt.

Die detaillierten Wetteraussichten stammen von UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann.