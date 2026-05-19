Mehr Autos, weniger Platz: Parkplatzprobleme nehmen zu – Konzept vorgestellt

Mehr Autos, weniger Plätze, steigende Gebühren: In Linz brodelt es rund ums Parken – und eine Partei zieht nun Konsequenzen.

Das Parken in Linz entwickelt sich zunehmend zu einem Reizthema – und das nicht ohne Grund: Einer Bürgerbefragung zufolge zählt die Parkplatzsituation zu den meistgenannten Ärgernissen der Stadtbevölkerung. Vor allem in den Abendstunden klagen Anwohnerinnen und Anwohner der Innenstadt über fehlende Stellplätze in ihrer unmittelbaren Umgebung. Die Linzer Volkspartei rund um Vizebürgermeister Martin Hajart reagiert nun mit einem Konzept für eine sogenannte „ganzheitliche Parkraumpolitik“ – mit dem erklärten Ziel, das Angebot an Parkplätzen auszubauen und die Kosten für Bewohner wie Kunden spürbar zu senken.

VP-Forderungen

Konkret verlangt die VP die Errichtung neuer Bewohnergaragen in den Stadtteilen, eine Senkung der Tarife in bereits bestehenden Parkhäusern sowie eine Ausweitung der Kundenparkplätze im Innenstadtbereich. Die Finanzierung soll unter anderem über Einnahmen aus Parkgebühren und Bewohnerparkkarten sichergestellt werden. Wie die Volkspartei vorrechnet, hat die Stadt Linz in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch die Parkraumbewirtschaftung netto 97 Millionen Euro eingenommen.

Steigende Zahlen

Die Datenlage, auf die sich die VP stützt, zeichnet ein eindeutiges Bild: Ende 2025 waren in Linz knapp 108.000 Fahrzeuge zugelassen – ein Zuwachs von mehr als 16.000 gegenüber dem Stand vor 20 Jahren. Gleichzeitig seien im Zuge von Bauprojekten seit 2014 über 6.200 Stellplätze weggefallen. „Die Parkplatzprobleme dürfen nicht einfach auf die Straße verlagert werden“, sagt VP-Geschäftsführer Michael Obrovsky.

Darüber hinaus nimmt die Partei die Gebühren beim Handyparken ins Visier: Die anfallenden Servicekosten lägen in Linz deutlich über jenen vergleichbarer Städte wie Wels oder Steyr. Die VP spricht sich daher für mehr Wettbewerb im Anbietermarkt und niedrigere Tarife aus.