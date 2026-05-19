36 Prozent weniger Liegen und Schirme an diesen beliebten Stränden

Weniger Liegen, mehr Natur: Formentera steckt mitten in einem Streit, der die Zukunft seiner Strände neu definieren könnte.

Formentera gilt als eine der naturbelassensten Inseln des Mittelmeers – und genau diesen Ruf will die Küstenbehörde der Balearenregion mit neuen Auflagen schützen. Konkret wurde die Zahl der erlaubten Liegen und Sonnenschirme an den Stränden der Insel deutlich nach unten korrigiert: Künftig sind maximal 1.169 Liegestühle und 589 Sonnenschirme gestattet – ein Rückgang um 36 Prozent gegenüber dem, was der Consell de Formentera (Inselrat) ursprünglich beantragt hatte. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht der Schutz der Neptungraswiesen, der sogenannten Posidonia (geschütztes Meerespflanzen-Ökosystem), die als natürlicher Wasserfilter eine zentrale ökologische Funktion erfüllen. Die Seegraswiesen vor Formentera gelten als eines der größten und ältesten bekannten zusammenhängenden Posidonia-Vorkommen im Mittelmeer – laut UNESCO und Balearenregierung ist diese Wiese über 8 Kilometer lang, mehrere tausend Jahre alt und seit 1999 als Teil des Weltnaturerbes „Ibiza, biodiversidad y cultura“ geschützt. Offizielle Stellen der Balearen geben an, dass die Wiesen Küstenerosion bremsen, Sediment und Nährstoffe binden, große Mengen CO₂ im Meeresboden speichern und als Lebensraum für zahlreiche Fisch- und Wirbellosenarten dienen.

Wirtschaft unter Druck

Der Consell de Formentera bewertet die neuen Vorgaben als überzogen. Neben den reduzierten Kapazitäten wurden zusätzliche Anforderungen eingeführt, darunter verpflichtende Umweltberichte sowie vorgeschriebene Mindestabstände zum Meer. Zwar erkennt die Inselregierung die Notwendigkeit des Küstenschutzes grundsätzlich an, besteht jedoch darauf, dass dieser mit den wirtschaftlichen Realitäten der Insel vereinbar sein müsse.

Hotel- und Wirtschaftsverbände melden sich ebenfalls zu Wort: Sie warnen vor möglichen Jobverlusten und sehen das Ansehen Formenteras als gehobenes Reiseziel in Gefahr. Erschwerend kommt hinzu, dass die neuen Vorschriften mitten in der Vorbereitung auf die Hochsaison in Kraft treten.

Behörden-Gegenposition

Die Küstenbehörde hält dagegen: Die Einschränkungen dienten dem Erhalt der Meeresökosysteme, ermöglichten mehr unbebaute Strandflächen und reduzierten den Druck auf Dünen und Neptungrasbestände. Die beliebten Strandlokale, die sogenannten Chiringuitos (Strandbars), dürfen ihren Betrieb fortsetzen, müssen sich allerdings mit geringeren Flächenkapazitäten arrangieren.

Laut „Canal 4 Diario“ sind mehrere bekannte Strände betroffen, darunter Ses Illetes, Cavall d’en Borràs, Llevant, Es Pujols, Es Copinyar und Migjorn.

Die Regelungen sind vorerst bis 2029 befristet.