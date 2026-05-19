Neue Bahn könnte Zugtickets in Österreich günstiger machen!

Ein Ex-ÖBB-Lokführer will den österreichischen Bahnmarkt aufmischen – und hat dabei mehr als nur eine Strecke im Visier.

Ein neuer Akteur betritt den österreichischen Bahnmarkt: Silverstar Railways, ein in Wien ansässiges Eisenbahnunternehmen, will ab dem kommenden Jahr im Personenverkehr aktiv werden. Der Markteintritt des Unternehmens stellt direkte Verbindungen in Aussicht und könnte durch den entstehenden Wettbewerb zu niedrigeren Fahrpreisen führen. Die erste konkrete Streckenankündigung erfolgte im Ö1-Radio: Ab 2027 sollen Schnellzüge ohne Umstieg zwischen Wien und Bad Aussee verkehren – eine Verbindung, die bislang nur über einen langsamen Intercity und einen Umstieg in Attnang-Puchheim möglich war.

Silverstar Railways

Gegründet wurde Silverstar Railways im Jahr 2024 von Patrick Kröll, einem ehemaligen Lokführer der ÖBB. Das Unternehmen beschäftigt derzeit zehn Personen, darunter acht Lokführer mit Erfahrung im Güterverkehr. Zwei moderne Siemens-Lokomotiven sind bereits im Leasing.

Noch im laufenden Jahr plant Silverstar Railways, die EU-Sicherheitsbescheinigung zu erhalten und den Betrieb als selbständiges Eisenbahnunternehmen aufzunehmen, um Fahrgäste zu befördern und im Wettbewerb Fuß zu fassen.

Chancen und Risiken

Eisenbahn-Experte Josef Doppelbauer zufolge kann eine größere Anbieterzahl zu einem breiteren Zugangebot und sinkenden Ticketpreisen beitragen. Als Referenzbeispiel dient Tschechien, wo der Wettbewerb die Fahrpreise um bis zu 50 Prozent gesenkt hat – ein Szenario, das Doppelbauer auch für Österreich für möglich hält.

Gleichzeitig weist er darauf hin, dass eine höhere Anzahl kürzerer Züge das Schienennetz stärker belastet als wenige lange Zuggarnituren, weshalb der Staat den Infrastrukturausbau weiter vorantreiben müsse, um Engpässe zu verhindern. Als weiteres Risiko nennt Doppelbauer die Gefahr eines unübersichtlichen Tarifsystems, da jeder Anbieter eigene Ticketlösungen mitbringe – was nach einer koordinierten Antwort verlange.

Silverstar Railways hat nach eigenen Angaben bereits sechs bis sieben weitere Strecken in der Prüfung. Unternehmenschef Kröll sieht Potenzial insbesondere in Verbindungen zwischen Österreich und Italien sowie in der Erschließung von Korridoren nach Slowenien und Kroatien.