EU plant Mega-Reform: Eine Karte für ganz Europa

Zugverbindungen buchen, Anschlüsse verpassen, Rechte verlieren – damit soll in der EU bald Schluss sein.

Die Europäische Kommission hat heute ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das grenzüberschreitende Reisen innerhalb der EU deutlich vereinfachen soll – mit besonderem Fokus auf den Bahnverkehr. Bislang gestaltet sich die Suche nach verfügbaren Verbindungen, der Vergleich von Optionen und die Buchung nachhaltiger Reisewege für Fahrgäste oft als mühsam. Vor allem bei grenzüberschreitenden Zugverbindungen, die mehrere Anbieter umfassen, stoßen Reisende regelmäßig auf fragmentierte Buchungssysteme und die marktbeherrschende Stellung einzelner Bahnunternehmen – Hindernisse, die eine reibungslose Reiseplanung bis heute erschweren.

Apostolos Tzitzikostas, Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus, brachte das Problem auf den Punkt: Die beste Route zu finden sei oft schwierig, Preisvergleiche frustrierend und die Buchung grenzüberschreitender Verbindungen viel zu kompliziert. Dazu kämen unklare Fahrgastrechte bei verpassten Anschlüssen. Europa verfüge zwar in vielen Teilen über eine hervorragende Bahninfrastruktur – ein wirklich nahtloses Reiseerlebnis für Fahrgäste fehle jedoch nach wie vor.

Neue Verordnungen

Konkret hat die Kommission drei Verordnungsvorschläge veröffentlicht: die Multimodal Digital Mobility Services Regulation (MDMS), die Single Digital Booking and Ticketing Regulation (SDBTR) sowie eine Überarbeitung der Rail Passenger Rights Regulation (RPRR). Sie sollen die Planung und Buchung von Regional-, Fernverkehrs- und grenzüberschreitenden Reisen erleichtern – insbesondere wenn mehrere Bahnunternehmen beteiligt sind. Gleichzeitig soll der Schutz der Fahrgäste während der gesamten Reise gestärkt werden. Tzitzikostas fasste das Ziel knapp zusammen: Künftig sollen Europäerinnen und Europäer mit einem einzigen Klick Reisen planen, Verbindungen vergleichen und Tickets für verschiedene Verkehrsmittel kaufen können.

Herzstück des Pakets ist das Prinzip „eine Reise, ein Ticket“: Fahrgäste sollen Angebote unterschiedlicher Verkehrsanbieter auf einer Plattform ihrer Wahl finden, vergleichen und in einer einzigen Transaktion buchen können. Auch für den Fall von Störungen – etwa einem verpassten Anschluss – sieht die Kommission verbesserten Verbraucherschutz vor: Reisende sollen Anspruch auf Alternativverbindungen, Entschädigungen oder Rückerstattungen haben, sofern die betroffene Verbindung durch ein gemeinsames Ticket abgedeckt ist.

Nächste Schritte

Über die endgültige Ausgestaltung der drei Verordnungen werden nun der Rat der EU und das Europäische Parlament entscheiden.

Damit das angestrebte einheitliche Buchungssystem tatsächlich funktionieren kann, müssen die Mitgliedstaaten zudem die Umsetzung der Richtlinie über intelligente Verkehrssysteme beschleunigen – insbesondere was den Datenaustausch zum multimodalen Verkehr über nationale Zugangspunkte betrifft.