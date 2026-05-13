Tea Tairovics Überraschungs-Album geht viral

Tea Tairovic hat mitten auf Tournee einen Überraschungscoup gelandet – und das Netz reagierte in Rekordzeit.

Mitten in ihrer laufenden Konzerttournee hat Tea Tairovic ihre Fans mit einem Paukenschlag überrascht: Noch vor Beginn der Sommersaison veröffentlichte die Sängerin ihr neues Album „Dominantna“ – sieben Songs, die sie allesamt selbst geschrieben hat und für die jeweils ein aufwendiges Musikvideo produziert wurde.

Auf dem Album finden sich die Titel „Bonita“, „Dominantna“, „Ritam Balkan“, „Kuca, kola, stan“, „Plavo more“ und „Puce puska“. Sowohl das Publikum als auch Musikkenner zeigten sich von den neuen Stücken begeistert – und attestierten ihnen das Zeug zu den meistgespielten Hits des Jahres.

Trending auf YouTube

Bereits zwei Stunden nach der Veröffentlichung der Musikvideos auf YouTube hatten drei Songs den Sprung in die Trending-Liste geschafft, kurz darauf folgten die übrigen vier. Damit ist das gesamte Album in den YouTube-Trends vertreten – ein Ergebnis, das selbst in der schnelllebigen Streamingwelt für Aufsehen sorgt.

Tairovic selbst meldete sich noch am selben Tag auf ihren Social-Media-Kanälen zu Wort: „Ich möchte euch allen für die unglaublichen Reaktionen in nur einer Stunde danken – ich bin völlig aus dem Häuschen“, schrieb die Künstlerin.