Lebensgefahr: Windböen wirbeln Riesenrad-Gondeln herum (VIDEO)

Ein Riesenrad, das sich unkontrolliert dreht – Windböen verwandelten ein Freizeitgerät in Usbekistan in ein Schreckensszenario.

In der westusbekischen Region Karakalpakstan hat ein Video für Aufsehen gesorgt, das zeigt, wie die Gondeln eines Riesenrads in einem lokalen Vergnügungspark durch heftige Windböen vollständige Drehungen vollführten. Der Vorfall ereignete sich am 17. Mai, als ungewöhnlich starke Winde die westlichen Landesteile erfassten. In sozialen Netzwerken kursierten dazu zahlreiche Kommentare, in denen Nutzer scherzten, das Riesenrad habe dabei wie eine echte Extremattraktion gewirkt.

🎡 A video from Uzbekistan is going viral after strong winds turned a Ferris wheel into something straight out of a nightmare Powerful gusts caused the cabins to spin wildly around their own axis while the entire ride swayed back and forth. Users online are joking that after… pic.twitter.com/DatsuoD6mY — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2026

Unterschätzte Gefahr

Ob sich zum Zeitpunkt des Vorfalls Personen in den Gondeln befanden, ist nach wie vor nicht bekannt.

Immer wieder sorgen Unfälle und Extremwetter in Freizeitparks weltweit für dramatische Szenen. Besonders Riesenräder gelten bei starkem Wind als gefährlich, da die Gondeln durch heftige Böen ins Schwingen geraten können. Videos solcher Vorfälle verbreiten sich in sozialen Medien oft rasend schnell und lösen Diskussionen über Sicherheitsstandards aus. Experten warnen seit Jahren davor, Fahrgeschäfte bei Sturmwarnungen weiter zu betreiben.

Erst vor Kurzem sorgten auch Aufnahmen aus Usbekistan für Aufsehen, auf denen starke Windböen mehrere Hüpfburgen durch die Luft schleuderten. Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, als Besucher versuchten, sich vor herumfliegenden Teilen in Sicherheit zu bringen. Behörden rufen deshalb immer wieder dazu auf, Freizeitparks und mobile Attraktionen bei Extremwetter sofort zu schließen, um schwere Verletzungen zu verhindern.