Superzellen-Alarm: Balkan vor Unwetter-Chaos

Kälteschock im Mai: Eine ungewöhnliche Luftmassenkollision bringt Teilen Europas Gewitter, Hagel und Schnee – mitten im Frühling.

Teile Europas stehen in den kommenden Tagen unter dem Einfluss eines markanten Wetterumschwungs. Auslöser ist das Zusammentreffen einer ungewöhnlich kalten Luftmasse aus nördlichen Breiten mit warmer, feuchter Luft vom Mittelmeer – eine Konstellation, die kräftige Gewitter, Starkregen, Hagel und örtliche Überschwemmungen begünstigt. Im Fokus stehen dabei Teile Italiens, die Adriaregion sowie der westliche und zentrale Balkan.

Wie Severe Weather Europe berichtet, hat sich über Mitteleuropa eine ausgeprägte Tiefdruckzone entwickelt, während über dem Nordatlantik ein stabiles Hochdruckgebiet dominiert. Diese Druckverteilung ermöglicht es kalter Luft aus dem Norden, weit in Richtung Süden vorzudringen. In zahlreichen Regionen Europas bleiben die Temperaturen damit deutlich hinter den für Mitte Mai typischen Werten zurück – Tageshöchstwerte zwischen 10 und 15 Grad, stellenweise sogar darunter, sind die Folge.

Superzellen & Hagel

Besonders heikel wird die Situation an der Grenzzone zwischen der kalten und der wärmeren Mittelmeerluft. Dort entsteht eine instabile Schichtung, die in Verbindung mit starken Höhenwinden die Bildung organisierter Gewitterzellen begünstigt – darunter sogenannte Superzellen, die zu den intensivsten Wetterphänomenen zählen. Nach Angaben von Severe Weather Europe erstreckt sich das Risikogebiet für schweren Hagel, ergiebige Niederschläge und lokale Überflutungen vom Norden Italiens über die Adriaküste bis in Teile des westlichen Balkans.

Auch Kroatien ist von der angespannten Wetterlage betroffen. Der kroatische Wetterdienst DHMZ erwartet für Freitag wechselhaftes, instabiles Wetter mit Regen sowie teils kräftigen Schauern und Gewittern, vorrangig an der Adria und in den küstennahen Regionen. Die Höchstwerte bewegen sich überwiegend zwischen 16 und 21 Grad. Für mehrere Landesteile hat der DHMZ Wetterwarnungen herausgegeben, die vor heftigen Gewittern, lokal starkem Regen, möglichen Sturmböen und Hagel warnen. In Teilen der Küstenregionen kommt kräftiger Südwind hinzu. Bei intensiven Schauern sind kleinräumige Überflutungen nicht auszuschließen.

Den Modellprognosen zufolge sind die höchsten Regenmengen dort zu erwarten, wo Gewitteraktivität und länger anhaltende Niederschläge zusammentreffen. Entlang der Apenninen, der Dinariden und der Karpaten kann es durch orografische Verstärkung zu lokal sehr hohen Niederschlagssummen kommen.

Schnee in den Alpen

Der Wetterumschwung beschränkt sich nicht allein auf Gewitter und Regen. In den Alpen ist bis Anfang kommender Woche erneut mit Schneefall zu rechnen – Severe Weather Europe geht dort von teils erheblichen Neuschneemengen aus. Für die Mitte des Monats Mai ist dieses Zusammenspiel aus Kälte, Starkregen, Gewittern und Schnee meteorologisch bemerkenswert.

In Österreich kam es im Zuge der Kältewelle in mehreren Bundesländern, darunter Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und der Steiermark, zu Schneefall bis in tiefere Lagen beziehungsweise teils bis in die Täler sowie zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf glatten oder schneematschigen Straßen.

Zur Wochenmitte zeichnet sich allerdings eine Wetterberuhigung ab. Das derzeit vorherrschende Tiefdruckmuster soll schrittweise an Einfluss verlieren, woraufhin sich über dem Kontinent stabilere und deutlich wärmere Verhältnisse durchsetzen könnten.

Die Erwärmung dürfte zunächst im Westen und Südwesten Europas einsetzen und sich anschließend ostwärts ausbreiten.