Betoninsel muss weg – Bürger setzen sich durch

Wien-Margareten baut um – und die Anwohner haben dabei ein gewichtiges Wort mitgeredet. Ab Juli wird es konkret.

Die Ramperstorffergasse in Wien-Margareten steht vor einer grundlegenden Neugestaltung. Bereits im Jänner wurden die Anrainerinnen und Anrainer zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei der erste Entwürfe für die Umgestaltung der Gasse präsentiert wurden. Diese frühen Pläne sahen unter anderem mehr Platz für Fußgänger sowie drei neue Bäume vor.

Die Bewohnerinnen und Bewohner nutzten den Termin für eine lebhafte Diskussion und brachten ihre eigenen Ideen für das Grätzel ein. „Dass die Betoninsel eine Hitzeinsel im Herzen von Margareten ist, war ein großes Thema in den Gesprächen“, fasst Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) die Veranstaltung zusammen. Aus dem Austausch mit den Anwohnenden kristallisierte sich ein deutlicher Wunsch nach stärkerer Begrünung heraus.

Die ursprünglich vorgesehenen drei Bäume galten den Bürgerinnen und Bürgern als unzureichend, um der sommerlichen Hitze in der Gasse wirksam entgegenzuwirken. Bezirksvorsteher Luxenberger nahm die Rückmeldungen auf und beauftragte die zuständigen Fachabteilungen mit einer Überarbeitung der Pläne.

Überarbeiteter Plan

Das überarbeitete Konzept liegt nun vor und sieht eine deutlich umfangreichere Bepflanzung vor. „Es freut mich, dass wir den Wünschen der Bürger nachkommen können und statt der geplanten drei Bäume nun fünf Bäume und zwei Hochstammsträucher gepflanzt werden“, erklärt Michael Luxenberger. Neben dem erweiterten Baumbestand enthält die finale Planung weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Die Fläche der bisherigen Betoninsel wird künftig den angrenzenden Gehwegen zugerechnet, wodurch sich die Gehsteigbreite in diesem Abschnitt nahezu verdoppelt. Darüber hinaus sind neue Sitzmöglichkeiten vorgesehen, die den Menschen im Viertel Erholung bieten sollen. Auf Höhe der Viktor-Christ-Gasse entstehen dafür eigens gestaltete Aufenthaltsbereiche.

Verkehr & Baubeginn

Auch die Anforderungen des öffentlichen Verkehrs flossen in die Planung ein. Die Fahrbahn wird verbreitert, sodass Busse der Wiener Linien künftig in beiden Richtungen ungehindert aneinander vorbeifahren können. Die Ladezone für Omnibusse wird an einen neuen Standort auf Höhe der Ramperstorffergasse 49 verlegt.

Gleichzeitig wird der Wartebereich der Haltestelle ausgebaut, um den Fahrgästen bessere Bedingungen zu bieten. Der Baubeginn für das Projekt in Wien-Margareten ist für Juli angesetzt. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht die Beseitigung der Betoninsel zwischen der Castelligasse und der Viktor-Christ-Gasse, die von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks seit Langem als störend empfunden wird.

und daher im Sommer abgetragen werden soll.