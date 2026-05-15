Kroatien plant Alkohol-Stopp zwischen 20 und 6 Uhr

Kroatien dreht an der Regulierungsschraube: Neue Regeln könnten den Alkoholkauf im Alltag bald spürbar einschränken.

Kroatien könnte schon bald strengere Regeln für den Verkauf von Alkohol in Geschäften einführen. Die Regierung in Zagreb hat Änderungen des Handelsgesetzes in ein beschleunigtes parlamentarisches Verfahren eingebracht, die es Städten und Gemeinden ermöglichen würden, den Alkoholverkauf zu bestimmten Tageszeiten zu untersagen. Als Begründung nennt die Regierung den Schutz der öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie des Kulturerbes und der Umwelt – denn immer mehr Kommunen sehen sich mit den negativen Folgen des nächtlichen Alkoholkonsums konfrontiert.

Lange Diskussion

Die Diskussion über eine Regulierung des Alkoholverkaufs ist in Kroatien nicht neu. Bereits im September des Vorjahres hatte das zuständige Ministerium angekündigt, den Verkauf von Alkohol aus Kühlregalen einschränken zu wollen – auch damals sollte die endgültige Entscheidung bei den Städten und Gemeinden liegen. Zu Jahresbeginn brachte Wirtschaftsminister Ante Susnjar zudem ein generelles Verkaufsverbot zwischen 20 und 6 Uhr ins Gespräch.

Die Linie der Regierung blieb dabei konsistent: Wie Susnjar seinerzeit betonte, kennen die Gemeinden die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung am besten – weshalb man ihnen in dieser Frage freie Hand lassen wolle. Einige Städte haben bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: Split hat 2024 eine kommunale Verordnung beschlossen, wonach der Verkauf von Alkohol in Geschäften, Kiosken und Supermärkten im historischen Stadtzentrum zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr verboten ist – während Bars und Restaurants davon ausgenommen bleiben.

Schutz Minderjähriger

Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Ivan Rakocija hob hervor, dass es bei den geplanten Maßnahmen vor allem um den Schutz Minderjähriger gehe. In diesem Zusammenhang soll künftig auch der Verkauf von Energy-Drinks durch eigene Vorschriften geregelt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Staat regulierend eingreift, wenn es darum geht, wo und wann alkoholische Getränke erworben und konsumiert werden dürfen.