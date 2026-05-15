Retro-Hammer: Adidas bringt Jugoslawien-Trikot zurück

Ein Trikot kehrt zurück – und mit ihm eine Ära, die längst Geschichte ist. Adidas holt einen Klassiker aus dem Archiv.

Adidas plant für 2027 die Wiederauflage eines Retro-Trikots der ehemaligen jugoslawischen Nationalmannschaft. Der deutsche Sportartikelhersteller setzt damit seinen erfolgreichen Kurs fort, ikonische Klassiker aus dem eigenen Archiv neu aufzulegen – diesmal zu Ehren des längst aufgelösten Staates.

Wie das spezialisierte Portal Footy Headlines berichtet, wird das Trikot Teil der Adidas Originals Linie sein. Das bedeutet: Das charakteristische Kleeblatt-Logo sowie das historische Wappen der jugoslawischen Nationalmannschaft werden das Stück zieren. Welches konkrete Trikot als Vorlage dient, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Ikonische Designs

Jugoslawien hinterließ nicht nur eine bewegte Fußballgeschichte, sondern auch einige der markantesten Trikotdesigns der Sportgeschichte. Bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien – als die Mannschaft bis ins Viertelfinale vordrang – trug sie auffällige geometrische Muster, die zum Markenzeichen der Adidas-Ausrüstung jener Ära wurden.

Diese Designs prägten die jugoslawischen Trikots durch das gesamte Jahrzehnt und machen sie heute zu begehrten Sammlerstücken.

Wie Index.hr berichtet, müssen sich Liebhaber von Fußballnostalgie bis zur geplanten Markteinführung 2027 noch gedulden, ehe das Stück in ihre Sammlungen wandern kann.