Pulverschnee mitten im Mai: Österreich im Wetter-Chaos

Schnee am Arlberg, Regen im Flachland, Sonne zum Abend – Österreich erlebt eine Woche voller Wetterkontraste.

Tiefwinterliche Verhältnisse im Westen, Regen in weiten Teilen des Landes und ein sonniger Ausklang des Tages: Der Dienstag zeigte sich in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Am Arlberg lag frischer Schnee, und auch das Starthaus der traditionsreichen Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel präsentierte sich in Weiß.

Über den Vormittag hinweg bestimmten dichte Wolken das Bild, verbreitet fiel Regen, die Schneefallgrenze sank auf etwa 800 Meter Seehöhe. Während der Westen und Süden anhaltende Niederschläge verzeichneten, blieb der äußerste Norden weitgehend davon verschont.

Im Verlauf des Nachmittags verlagerte sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Südosten, die Intensität ließ dabei spürbar nach. Von Westen her lichteten sich die Wolken zunehmend, bis zum Abend setzte sich die Sonne österreichweit durch. Der Wind blies meist mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen auch kräftig aus westlichen Richtungen. Die Tageshöchstwerte bewegten sich zwischen 5 und 15 Grad, wobei der Osten und Südosten die wärmsten Temperaturen verzeichneten.

Mittwoch & Donnerstag

Der Mittwoch startete mit überwiegend freundlichem Wetter. Erst um die Mittagszeit zogen von Norden her Wolkenfelder auf, die die Sonne am Nachmittag zunehmend verdrängten. Nennenswerte Niederschläge blieben jedoch aus, vereinzelte Regenschauer waren kaum zu erwarten. Der Wind wehte schwach bis mäßig, im Norden zeitweise auch lebhaft aus südlichen bis westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen lagen zwischen minus 3 und plus 8 Grad, tagsüber stiegen die Werte auf 13 bis 19 Grad.

Wechselhaftes Wetter bestimmte den Donnerstag. Schon in den frühen Morgenstunden überwogen vielerorts Wolken, begleitet von immer wieder auftretendem Regen. Der Niederschlagsschwerpunkt lag dabei im Westen des Landes.

Im Osten und Südosten hingegen blieb es überwiegend trocken, dort bestanden auch die besten Aussichten auf Sonnenschein. Die Schneefallgrenze lag zwischen 1.500 und 2.000 Metern Seehöhe. Der Wind blies schwach bis mäßig, im Osten und Südosten zeitweise auch lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen bewegten sich zwischen minus 1 und plus 9 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 13 und 20 Grad, mit den höchsten Werten in den sonnenbegünstigten Regionen.