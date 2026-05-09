Eisheilige schlagen zu – Wettersturz ab nächster Woche

Das Wochenende lockt mit Sonne und Wärme – doch der Wetterumschwung lässt nicht lange auf sich warten.

Nach dem teils frühsommerlichen Wochenende kündigt sich in Österreich zu Beginn der neuen Woche ein deutlicher Temperaturrückgang an. Auslöser sind die sogenannten Eisheiligen, die heuer pünktlich ab Montag einen spürbaren Wetterumschwung mit sich bringen. Besonders in den Nachtstunden wird es merklich frischer.

Der Samstag präsentiert sich österreichweit noch von seiner frühsommerlichen Seite. Während im Osten des Landes die Sonne häufig scheint, türmen sich vor allem im Alpenraum zunehmend Quellwolken auf, aus denen stellenweise Regenschauer und lokale Gewitter entstehen. Abseits davon bleibt es weitgehend trocken, die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 26 Grad.

Wochenende endet

Mit dem Sonntag setzt von Westen her eine zunehmende Bewölkung ein, begleitet von ersten Regenschauern. Während der Osten und Südosten noch länger von freundlichem Wetter profitieren, neigt sich die stabile Wetterphase ihrem Ende entgegen. Die Tageshöchstwerte liegen weiterhin zwischen 21 und 27 Grad.

Ab Montag bestimmen dann verbreitet Wolken und Regenschauer das Bild über Österreich. Die Temperaturen fallen spürbar und erreichen vielerorts nur noch Werte zwischen 12 und 18 Grad. Vor allem entlang der Alpen sowie im Westen des Landes zeigt sich das Wetter unbeständig.

Kühler Mittwoch

Der Mittwoch startet in weiten Teilen des Landes noch sonnig und vielfach wolkenlos, doch vom Südwesten her verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken zusehends. Bereits gegen Mittag setzen erste Regenschauer ein, die sich bis zum Abend bis in den Nordosten ausweiten. Die Frühtemperaturen sinken auf 1 bis 7 Grad, tagsüber werden maximal 19 Grad erreicht.