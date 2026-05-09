„Ich bringe dich um!“: Überholmanöver endet in Schlägerei

Ein riskantes Überholmanöver im Salzkammergut endet nicht auf der Straße – sondern in einem Parkhaus mit Schlägen und einer Morddrohung.

Ein gefährliches Überholmanöver auf der B 145 hat im Salzkammergut eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Gang gesetzt. Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu körperlichen Übergriffen und einer Morddrohung. Der Vorfall begann auf der Salzkammergutstraße zwischen Ebensee und Gmunden: Ein 41-jähriger Fahrer soll beim Überholen das Fahrzeug eines 42-Jährigen geschnitten haben. Dieser reagierte mit dichtem Auffahren und mehrmaligem Betätigen der Lichthupe.

Eskalation im Parkhaus

In der Folge steuerten beide Männer ihre Fahrzeuge nacheinander in das Parkhaus eines Einkaufszentrums in Gmunden – wo die Lage vollends eskalierte. Der 42-Jährige näherte sich dem anderen von hinten und schlug laut Polizei auf ihn ein. Zudem soll er ihn mit dem Tod bedroht haben, bevor er sich entfernte.

Der 41-Jährige ließ ihn jedoch nicht davonkommen und holte ihn umgehend ein, woraufhin die Auseinandersetzung mit gegenseitigen Beschimpfungen weiterging. Erst ein aufmerksamer Passant beendete die Situation, indem er den Notruf wählte und die Polizei alarmierte.

Beide Männer aus dem Bezirk Gmunden werden nun angezeigt.