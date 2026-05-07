Brutaler Angreifer schlägt zwei Frauen in Tiefgarage nieder

Ein Mann greift in Bregenz zwei Frauen an – brutal, grundlos, mitten am Morgen. Die Hintergründe lassen die Ermittler rätseln.

In Bregenz hat ein 54-jähriger Mann zwei ihm völlig unbekannte Frauen angegriffen und dabei schwer verletzt. Wie die Vorarlberger Polizei am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, ereigneten sich beide Vorfälle bereits am Dienstagfrüh – in einer Tiefgarage sowie in deren unmittelbarer Umgebung.

Angriffe in Bregenz

Ohne erkennbaren Anlass ging der Mann am Dienstagmorgen in der Tiefgarage auf eine Frau los. Es gelang ihr, den Angriff abzuwehren und zu Anrainern zu flüchten. Wenig später griff der Täter in der Nähe eine zweite Frau an, warf sie zu Boden und schlug auf sie ein. Passanten schritten ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Beide Frauen erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Taten sind laut Polizei noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der 54-jährige Tatverdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.