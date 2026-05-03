„Werde dich töten!“: Filialleiter im Supermarkt verprügelt und bedroht

Ein Supermarkt in Wien-Wieden wird zum Tatort: Ein Filialleiter gerät zwischen Drohungen, Schläge und eine zersplitternde Glastür.

In einem Supermarkt in der Rechten Wienzeile in Wien-Wieden kam es am Samstagmittag zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei junge Männer im Alter von 22 und 26 Jahren durch aggressives und auffälliges Verhalten auf sich aufmerksam gemacht hatten.

Als der 34-jährige Filialleiter die beiden wiederholt aufforderte, das Geschäft zu verlassen, spitzte sich die Lage zu: Die Männer griffen ihn am Handgelenk und drohten ihm mit dem Tod.

Gewalt & Flucht

Dabei blieb es nicht: Einer der beiden trat mit solcher Wucht gegen die gläserne Eingangstür, dass diese zu Bruch ging. Unbezahlte Waren, die dabei zu Boden fielen, verteilten sich im Eingangsbereich. Zur selben Zeit packte der zweite Mann den Filialleiter von hinten und schlug ihm mehrfach mit der Faust in die Rippen.

Anschließend flüchteten beide Männer in Richtung Kettenbrückengasse – doch die Flucht endete rasch. Alarmierte Polizeibeamte konnten die Verdächtigen wenig später stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung eines der Männer wurde zudem Suchtgift sichergestellt.

Gegen beide wurden Anzeigen wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz erstattet.

Die Männer wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.