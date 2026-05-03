Ivana Knoll crasht F1-Live-TV: Kameramann völlig abgelenkt (VIDEO)

Ein kurzer Kameraschwenk in Miami – und das Netz dreht durch. Ivana Knoll sorgt beim Formel-1-Wochenende für den viralen Moment des Tages.

Beim Formel-1-Wochenende in Miami sorgte ein unerwarteter Moment im TV-Livestream für Aufsehen. Während Sky live aus dem Fahrerlager sendete, tauchte plötzlich Influencerin Ivana Knoll im Hintergrund auf. Die ehemalige Miss Kroatien, die spätestens seit der Fußball-WM 2022 als „Superfan“ bekannt ist, bewegte sich sichtbar im Bildausschnitt – und die Kamera schwenkte auffällig in ihre Richtung, ehe die Übertragung wieder zum eigentlichen Geschehen zurückfand.

Abgelenkter Kameramann

Zu diesem Zeitpunkt analysierten Ex-Weltmeister Jenson Button und Sky-Expertin Naomi Schiff das Renngeschehen. Der kurze Schwenk blieb nicht unbemerkt. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich der Clip schnell, viele User kommentierten den Moment mit einem Augenzwinkern und mutmaßten, der Kameramann habe sich schlicht „ablenken lassen“.

Knoll ist bei großen Sportevents längst ein vertrautes Gesicht und zieht mit ihren Auftritten regelmäßig Blicke auf sich – auch jenseits des sportlichen Geschehens. In britischen Medien wird sie als „Sexiest WM-Fan“ gehandelt.

Auf Instagram folgen ihr mittlerweile 2,8 Millionen Menschen.