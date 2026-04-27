92-jährige Nonne isst zum ersten Mal Döner – und geht viral (VIDEO)

Eine Wallfahrt, ein Parkplatz und ein Döner – für Schwester Irmingard wurde ein spontaner Stopp zur Premiere ihres Lebens.

Nach einer Wallfahrt nach Trier hatten die acht Ordensfrauen des Klosters Arenberg eigentlich nur eines im Sinn: irgendwo in Ruhe einkehren. Was dann folgte, war ein kulinarischer Zufall. Da einige der Schwestern älter und nicht mehr gut zu Fuß sind, fiel die Wahl auf einen Dönerladen im Gewerbegebiet von Mülheim-Kärlich bei Koblenz – der Imbiss punktete schlicht mit ausreichend Parkplätzen.

Für Schwester Irmingard bedeutete dieser Stopp eine echte Premiere: Noch nie hatte die 92-Jährige zuvor Döner gegessen. Eine jüngere Mitschwester hielt den historischen ersten Bissen mit der Kamera fest und teilte das Video auf Instagram. Zu sehen ist, wie Schwester Irmingard beherzt ins gefüllte Fladenbrot beißt – und dabei ihre weiße Tracht makellos sauber hält.

„Wie war dein erster Döner?“, fragt die filmende Schwester. „Ich bin ganz begeistert“, antwortet die Seniorin. „Ich hörte das immer vom Döner. Ich dachte, bis 82 hast du noch keinen gegessen.“ „Du bist 92!“, wird sie lachend korrigiert.

Viraler Moment

Das Video schlug im Netz ein wie eine Bombe. „Hallo, ihr lieben Menschen da draußen, wie verrückt seid ihr denn bitte schön? 1,2 Millionen Klicks in einer Nacht für ein Dönervideo?“, meldete sich eine der Schwestern am darauffolgenden Morgen auf Instagram zu Wort. Mittlerweile zählt das Video sogar mehr als 3,5 Millionen Aufrufe.

Den Schwestern selbst blieb der Abend in bester Erinnerung. Im Firat Kebap Haus wurden sie herzlich aufgenommen und bestens versorgt. Und nicht nur Schwester Irmingard machte an diesem Abend ihre erste Döner-Erfahrung – auch Schwester Hildegunde, 89 Jahre alt, kostete das türkische Gericht zum allerersten Mal. Allen habe es „richtig gut geschmeckt“. Satt und sichtlich zufrieden brachten die Schwestern ihr Wohlbefinden auf den Punkt: „Wir haben jetzt alle das Gefühl, wir müssen gleich sterben, weil wir so vollgefuttert sind.“

Begeisterte Reaktionen

In den Kommentaren überschlugen sich die Reaktionen. „Was für Legenden“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer zeigte sich gerührt: „Süß wie sie lächelt und welch Freude sie versprüht.“

Den vielleicht treffendsten Kommentar hinterließ jemand mit den Worten: „Der Döner hat dich gleich zehn Jahre jünger gemacht.“